“A memoria di forma”: la mostra di Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa

Written by admin• 2:52 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Dal 15 dicembre 2022 al 1° marzo 2025, la GiArA – Gipsoteca di Arte Antica e l’Antiquarium dell’Università di Pisa ospitano la mostra A memoria di forma, un progetto di Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni, curato da Pietro Gaglianò, con un comitato scientifico di Anna Anguissola e Chiara Tarantino.

L’inaugurazione si terrà il 15 dicembre alle 17.

La mostra esplora il tema della memoria, della mancanza e della rigenerazione, utilizzando la tecnica della formatura, storicamente impiegata per creare calchi di sculture antiche. Gli artisti trasformano fratture e lesioni di sculture in ispirazioni creative, dando vita a opere in ceramica e terracotta che fondono forme antiche e moderne, elementi naturali e artificiali. Le opere invitano i visitatori a riflettere sull’arte come una domanda aperta, suscettibile di molteplici interpretazioni.

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con vari enti, tra cui Palazzo Blu e Francesconi Ceramiche. I visitatori possono anche usufruire di uno sconto per visitare altre mostre, come Dalla Guerra alla Liberazione presso Palazzo Blu.

Il catalogo della mostra, curato da Anna Anguissola e Chiara Tarantino, esplora il tema della “mancanza” attraverso contributi di esperti di diverse discipline. Inoltre, la mostra è accompagnata da un ricco programma di eventi culturali, tra cui conferenze, laboratori per scuole, concerti e percorsi per persone con Alzheimer.

Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni, fondatori dello studio multidisciplinare Studio17, sono artisti affermati con numerose mostre e progetti internazionali.

Last modified: Dicembre 13, 2024