Sabato alla Chiesa della Spina inaugurazione del presepe e coro Gospel Voices Of Heaven

Written by admin• 2:49 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 14 dicembre alle ore 17 l’assessorato alla cultura del Comune di Pisa inaugura il presepe allestito alla Chiesa della Spina che rimarrà esposto per tutte le festività natalizie. In occasione dell’inaugurazione del presepe si terrà l’esibizione “Gospel Celebration” eseguita dal coro Gospel Voices Of Heaven, nello spazio davanti alla chiesa su lungarno.

di Giovanni Manenti

Lo spettacolo, gratuito e aperto a tutti, prevede l’esibizione del coro composto da venti elementi, che eseguiranno brani accompagnati al pianoforte e a cappella, nonchè l’esibizione dell’artista statunitense Eric B. Turner, in tournéé in Europa.

“La chiesa di Santa Maria della Spina – dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini – è un luogo simbolo della città, un monumento al quale i Pisani sono molto affezionati e che molto sentono come il loro posto del cuore. L’allestimento del nuovo presepe dell’Amministrazione comunale all’interno della Spina è un piccolo regalo alla cittadinanza, e l’occasione per tenere aperto anche durante il periodo natalizio il monumento simbolo dei Lungarni. Il presepe come lo vediamo realizzare ancor oggi ha origine storicamente dal desiderio di San Francesco di far rivivere in uno scenario naturale la nascita di Betlemme: per questo fine non servono altro che i personaggi che nella tradizione rievocano la natività: la Sacra Famiglia, i pastori, i Magi. Proprio per questo quello alla Spina è un presepe volutamente semplicissimo, senza fronzoli o innovazioni finalizzate alla trasmissione di qualche messaggio altro da quello essenziale: una pedana come base per il presepe, realizzata in legno di castagno dalla ditta Tambellini di Guamo e un gruppo di bellissime statuine dipinte a mano opera di Arte Barsanti, l’antica e premiata fabbrica fondata nel 1900 da Carmelo Barsanti, che per primo avviò in Bagni di Lucca la produzione di statue in gesso alabastrino. Ho scelto questa sobrietà anche per dare un segnale in controtendenza rispetto alla moda degli ultimi anni di infarcire il presepe di elementi a esso estranei per comunicare messaggi di valenza sociale o politica: non è il presepe lo strumento giusto, e troppo spesso a fare le spese di queste “intromissioni” è la tradizione cristiana, colpita nel simbolo più antico e caro. Mi auguro che i Pisani vorranno fare del presepe alla chiesa della Spina una tappa irrinunciabile delle loro passeggiate in centro del periodo natalizio, per riflettere di fronte al vero simbolo del Natale e per godersi una volta in più una delle chiese più belle della città”.

Da parte sua il Direttore del Coro Gospel “Voices of Heaven“, Sandro Macelloni, ha aggiunto: “è per noi un onore presenziare all’inaugurazione sabato prossimo 14 dicembre del presepe allestito all’interno della Chiesa di Santa Maria della Spina, per la quale siamo stati invitati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa all’indomani della nostra affermazione allo “European Gospel Festival” 2024, evento per il quale siamo riusciti altresì a contattare il cantante newyorkese Eric B. Turner che ha fondato band di fama mondiale ed attualmente in Tournée in Europa e che ha accettato il nostro invito”.

“A seguire”, conclude il Maestro Macelloni, “martedì 17 dicembre si terrà presso il Teatro Verdi la 12esima edizione del “Pisa Gospel Festival“, il più importante della nostra Provincia nonché uno dei più seguiti della Toscana ed al quale abbiamo invitato le “Harlem Sisters of Gospel“, un quintetto di voci femminili proveniente da Harlem, a rappresentare come ogni anno una festa in cui non importa chi sia sul palco, dietro le quinte od in platea in quanto alla fine canteremo, suoneremo e balleremo un po’ tutti per celebrare degnamente il Natale che è alle porte, ricordando altresì come sia l’occasione per un momento di solidarietà in quanto l’intero ricavato sarà devoluto a favore all’Associazione “La Vita oltre lo Specchio“, Associazione pisana che si occupa dell’assistenza medica e psicologica verso persone affette da disturbi dell’alimentazione ed alle rispettive famiglie”.

In caso di pioggia lo spettacolo del coro gospel si terrà all’interno della chiesa di Santa Cristina. La chiesa della Spina rimarrà aperta per visitare il presepe dal 14 al 20 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, e dal 21 dicembre al 6 gennaio, la mattina dalle ore 10 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 (chiusura per il 25 dicembre).

Voices of Heaven Gospel Choir e Pisa Gospel Festival martedì 17 dicembre al Teatro Verdi

Voices of Heaven Gospel Choir è il primo coro Gospel della città di Pisa, vincitore dell’European Gospel Festival 2024 e organizzatori del Pisa Gospel Festival.

Oltre all’esibizione di sabato, martedì 17 dicembre la magia del gospel torna a Pisa con la dodicesima edizione del Pisa Gospel Festival, evento annuale attesissimo dagli appassionati di musica e solidarietà. L’appuntamento è fissato per martedì 17 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Verdi. Come da tradizione, l’evento è organizzato e promosso dal Voices of Heaven Gospel Choir, realtà artistica e benefica di riferimento nel panorama musicale pisano. Il coro, noto per il suo impegno nel coniugare arte e solidarietà, accoglierà quest’anno come ospiti d’onore le straordinarie Harlem Sisters of Gospel, direttamente da New York. Questo ensemble di fama internazionale porterà sul palco la potenza e la spiritualità del gospel più autentico, regalando al pubblico una serata indimenticabile. Il Pisa Gospel Festival non è solo un evento musicale, ma anche un importante momento di solidarietà. I proventi della serata saranno interamente devoluti all’associazione La Vita Oltre lo Specchio, che offre supporto e sostegno a persone, principalmente adolescenti, affette da disturbi dell’alimentazione, e alle loro famiglie.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro Verdi e online sul sito del teatro.

Last modified: Dicembre 12, 2024