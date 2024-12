Carlotta Dama premiata nella Sala Baleari del Comune di Pisa: “La conquista della cintura continentake per me un sogno che si realizza”

Written by admin• 3:27 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – L’onda lunga della “Notte del Siam” di sabato 26 ottobre scorso presso il Palazzetto dello Sport di Pisa in cui Carlotta Dama, atleta di Muay Thai della “Kurosaki Dojo” di Pisa, ha conquistato la corona europea WKU (acronimo di World Kickboxing Union) nella Categoria sino a 52,5kg. superando per Kot al secondo round l’austriaca Birgit Bernhofer, ha determinato la premiazione della stessa, accompagnata dal suo allenatore Simone Benedettini, da parte dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa nel corso di una cerimonia svoltasi al mattino di giovedì 12 dicembre presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

di Giovanni Manenti

Visibilmente emozionata, la giovane Carlotta Dama, appena 22enne, così ha commentato: “La conquista della cintura continentale rappresenta il coronamento dei primi 12 anni di attività, oltre ad aver centrato il primo obiettivo dei tanti che mi sono prefissa, per il quale devo innanzitutto ringraziare il mio Maestro Simone Benedettini e la Società “Kurosaki Dojo” che mi ha permesso di aggiudicarmi questo titolo che mi ricompensa dei tanti sacrifici compiuti per centrare tale traguardo, considerando che mi sono avvicinata al Muay Thai ad appena 10 anni, ancorché per puro caso, visto che inizialmente praticavo Ginnastica Artistica, sino a che ho avvertito il bisogno di cambiare, avvicinandomi agli Sport da combattimento anche grazie a mio padre che mi ha seguito soprattutto nella prima parte, in quanto ero un carattere molto chiuso e cimentarmi in questa disciplina ha rappresentato una vera sfida“.

“Sono altresì contenta“, prosegue la Campionessa europea, “di come gli Sport da combattimento stiano crescendo anche a livello femminile, facendo fra l’altro parte – oltre ad esserne portavoce – dell’Associazione “The Shadow Project”, fondata dalla collega Gloria Peritore che anch’essa combatte, il cui fine è quello di promuovere tali Discipline soprattutto fra le donne quale arma di difesa rispetto alla problematica relativa alla violenza che le stesse subiscono, ed il fatto che sempre più ragazze si stiano avvicinando a queste pratiche contribuisce a renderle maggiormente libere“.

“Ovviamente, data anche la mia giovane età“, conclude Carlotta Dama, “il titolo europeo appena conquistato deve essere considerata solo una prima tappa nel mio percorso di crescita, in quanto nello Sport occorre sempre guardare avanti, io ho già compiuto un passo importante, ma la strada è ancora lunga per arrivare a cogliere ulteriori e più importanti traguardi“.

Ovviamente soddisfatta anche l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, che ha ricordato: “Il trionfo di Carlotta Dama conferma una volta di più quanto gli Sport di nicchia siano protagonisti nella nostra città e noi come Amministrazione cerchiamo di valorizzarli anche tramite queste Premiazioni, oltre a collaborare all’organizzazione degli eventi presso il nostro Palazzetto dello Sport che rappresenta il fulcro di quella che è la Cittadella dello Sport all’interno del territorio, così che Carlotta Dama costituisce un’eccellenza tra le varie Associazioni cittadine, ancorché il Muay Thai sia una disciplina non ancora così conosciuta, il che offre ancor più l’occasione per far conoscere realtà come la “Kurosaki Dojo” ed allenatori del calibro di Simone Benedettini in grado di portare avanti a grandissimo livello Sport meno commerciali rispetto ad altri“.

“Il che tra l’altro si inserisce“, conclude l’Assessore Scarpa, “nella politica di mandato del mio Assessorato che tende a coinvolgere il più possibile l’intero territorio, avendo oltretutto piacere che anche lo Sport al femminile abbia fatto la sua parte in questo anno 2024 per quanto concerne la nostra città, con atlete che hanno svolto un ruolo da protagoniste in varie Discipline sia alle Olimpiadi che ai Campionati Europei, di cui il titolo continentale conquistato da Carlotta Dama non rappresenta altro che il modo migliore per concludere degnamente una stagione ricca di successi per lo Sport pisano“.

Last modified: Dicembre 12, 2024