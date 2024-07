Scritto da admin• 6:03 pm• Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa

CASCINA – Due squadre di Vigili del Fuoco di Pisa stanno intervenendo in Via Vecchia Fiorentina nel Comune di Cascina per incendio abitazione. Un annesso dell’immobile è stato completamente interessato dalle fiamme.



All’arrivo del personale VVF l’incendio è stato domato, i Vigili hanno effettuato la bonifica emessa in sicurezza dei luoghi. Le cause sono in fase di accertamento. Non risultano persone ferite.

