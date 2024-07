Incendio di sterpaglie prontamente spento dai VVF di Pisa

Scritto da admin• 6:11 pm• Pisa, Cronaca, Peccioli

PECCIOLI – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16:38 di martedì 30 luglio Strada Comunale di Bandonica nel Comune di Peccioli per incendio di sterpaglie.

All’arrivo sul posto la squadra VV.F. ha prontamente estinto le fiamme che stavano per raggiungere civili abitazioni. Superficie interessata dall’incendio 7000 mq di sterpaglie.

Enti intervenuti, Volontari AIB della Misericordia di Peccioli. Attualmente è in corso la fase di bonifica di tutta l’area interessata dall’incendio.

Le Cause sono in fase di accertamento.

