La proposta di Petrucci (FDI) di un asilo aziendale all’interno dell’ospedale Cisanello passata all’unanimità

PISA – “Oggi in Commissione Sanità è passata all’unanimità una mia mozione che propone di costituire un asilo aziendale all’interno dell’ospedale Cisanello di Pisa”, lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione sanità Diego Petrucci.



“L’AOUP diventa in questo modo l’Azienda apripista in Toscana per questo importante servizio che darà la possibilità al personale sanitario di coniugare i tempi di lavoro con quelli della famiglia e di permettere alle migliaia di donne e uomini che lavorano a Cisanello di poter veder crescere i loro figli. Da tempo portavo avanti questa proposta e la votazione di oggi mi riempie di orgoglio. Riteniamo che anche attraverso questi strumenti si possa combattere la disaffezione del personale sanitario per il lavoro nel servizio pubblico. La fuga di medici e infermieri dagli ospedali si supera anche così, non solo intervenendo sugli stipendi. L’ospedale Cisanello è oggetto da quasi 10 anni di un maxi cantiere, per questo l’AOU pisana si presta per essere la prima ad avere questo tipo di servizio. La mozione invita la Giunta a valutare la realizzazione di progetti per l’avvio e la gestione di un asilo nido e una scuola dell’infanzia a Cisanello e di dare indirizzo all’AOUP di individuare spazi idonei in cui far attivare il servizio oltreché valutare la realizzazione di servizi analoghi anche a Careggi e nella AOUS, cioè laddove è presente maggiore personale.

E’ una battaglia di modernità in cui il pubblico deve dare il buon esempio alle aziende private”, conclude Petrucci

