A bordo dell’auto rubata medicinali psicotropi: due giovani denunciati

Scritto da admin• 6:48 pm• Pisa, Cronaca

PISA – Durante un servizio di pattugliamento antidroga e prevenzione dei reati nel centro di Pisa, la Squadra Mobile ha notato un’auto sospetta con due occupanti a bordo.



Nonostante l’alt fosse stato dato, l’auto ha cercato di fuggire ma è stata fermata poco dopo in via Battelli dopo un breve inseguimento. A bordo dell’auto c’erano due pregiudicati, un uomo di 19 anni e una donna di 22, e il veicolo era stato rubato la sera precedente a Pisa. Durante la perquisizione sono stati trovati 22 scatole di medicinali psicotropi, due coltelli e materiale medico rubato da un’Unità di Salute Mentale.



I due giovani sono stati denunciati per ricettazione, detenzione di sostanze psicotrope e possesso di arma impropria, e uno di loro ha ricevuto un avviso orale dal Questore di Pisa in coordinamento con la Divisione Anticrimine.

Last modified: Maggio 14, 2024