ICM 2026, appello degli accademici: “Ripensare la sede del Congresso internazionale dei matematici”

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PISA – L’International Congress of Mathematicians (ICM), il più importante congresso mondiale della comunità matematica internazionale,torna al centro del dibattito accademico in vista dell’edizione 2026. L’evento, che si svolge ogni quattro anni e durante il quale vengono assegnati prestigiosi riconoscimenti come la Medaglia Fields, rappresenta uno dei momenti più significativi per il confronto scientifico globale.

In un intervento pubblicato dall’Università di Pisa, viene lanciato un appello all’International Mathematical Union affinché valuti una sede alternativa per il congresso del 2026, ritenendo necessario garantire condizioni realmente accessibili, sicure e coerenti con lo spirito internazionale della manifestazione.

“La nostra posizione – si legge – non è rivolta contro la comunità matematica statunitense, con la quale esistono da sempre rapporti scientifici intensi e fecondi”. Gli estensori sottolineano infatti il contributo fondamentale di studiose e studiosi americani allo sviluppo della matematica mondiale.

La questione, spiegano, riguarda piuttosto il piano istituzionale e organizzativo: “Non si tratta di giudicare singoli studiosi o istituzioni accademiche, ma di valutare se il Paese ospitante sia oggi in grado di offrire garanzie adeguate a tutte e tutti i partecipanti”.

Da qui la richiesta di individuare una sede alternativa capace di assicurare piena accessibilità e partecipazione alla comunità scientifica internazionale.

Per approfondire:

Leggi l’editoriale completo dell’Università di Pisa

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Maggio 7, 2026