Ancora un’ultima spiaggia per il CUS Pisa

Pisa (venerdì, 20 febbraio 2026) — Fra il 20 ed il 22 febbraio si disputeranno tutti gli incontri dei team pisani. I campionati di divisione regionale 3 maschile sono terminati, lunedì 22 pubblicheremo le classifiche definitive.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
VI giornata di ritorno
|21/2, 19
|Seagulls Genova
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
VII giornata di ritorno
|21/2, 21:15
|Libertas Lucca
|Basket Calcinaia
|22/2, 18
|CMB Carrara
|JP Bellaria
|22/2, 18
|Castelfranco Frogs
|Gea Grosseto
|22/2, 18
|CUS Pisa
|Cest. Audace Pescia
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
V giornata di ritorno
|20/2, 21
|La Crocetta San Miniato
|NBA Altopascio
|21/2, 21
|Pallacanestro San Miniato
|Bottegone Bk Junior
|21/2, 21:15
|Chiesina Basket
|Pallacanestro Valdera
|22/2, 18:15
|Bellaria Cappuccini
|Endas Pistoia
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
V giornata di ritorno
|Piombino BC
|77-86
|Etrusca San Miniato sq.B
|21/2, 19:45
|Fortezza Team Livorno
|Sport IES Pisa
|21/2, 20:45
|Dream Basket Pisa
|Follonica Basket
|22/2, 18
|US LIvorno sq.B
|Basket Ponsacco
|22/2, 18:30
|Argentario Basket
|Basket Volterra
|22/2, 18:30
|Team90 Grosseto
|GMV Ghezzano
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VII giornata di ritorno
|PNC Livorno sq.B
|NP
|GMV Ghezzano sq.B
|21/2, 21:15
|Don Bosco Livorno sq.B
|Basket Pomarance
|riposa
|CUS Pisa sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VII giornata di ritorno
|Basket Calcinaia sq.B
|62-52
|Vicopisano Basket 2011
|Castelfranco Frogs sq.B
|63-49
|Pallacanestro Valdera sq.B
|CMB Pietrasanta B
|NP
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Febbraio 20, 2026