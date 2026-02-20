Written by Febbraio 20, 2026 10:51 am Pisa, Sport, Sport Home page

Ancora un’ultima spiaggia per il CUS Pisa

Pisa (venerdì, 20 febbraio 2026) — Fra il 20 ed il 22 febbraio si disputeranno tutti gli incontri dei team pisani. I campionati di divisione regionale 3 maschile sono terminati, lunedì 22 pubblicheremo le classifiche definitive.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

VI giornata di ritorno

21/2, 19Seagulls GenovaEtrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

VII giornata di ritorno

21/2, 21:15Libertas LuccaBasket Calcinaia
22/2, 18CMB CarraraJP Bellaria
22/2, 18Castelfranco FrogsGea Grosseto
22/2, 18CUS PisaCest. Audace Pescia

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

V giornata di ritorno

20/2, 21La Crocetta San MiniatoNBA Altopascio
21/2, 21Pallacanestro San MiniatoBottegone Bk Junior
21/2, 21:15Chiesina BasketPallacanestro Valdera
22/2, 18:15Bellaria CappucciniEndas Pistoia

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

V giornata di ritorno

Piombino BC77-86Etrusca San Miniato sq.B
21/2, 19:45Fortezza Team LivornoSport IES Pisa
21/2, 20:45Dream Basket PisaFollonica Basket
22/2, 18US LIvorno sq.BBasket Ponsacco
22/2, 18:30Argentario BasketBasket Volterra
22/2, 18:30Team90 GrossetoGMV Ghezzano

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VII giornata di ritorno

PNC Livorno sq.BNPGMV Ghezzano sq.B
21/2, 21:15Don Bosco Livorno sq.BBasket Pomarance
riposaCUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VII giornata di ritorno

Basket Calcinaia sq.B62-52Vicopisano Basket 2011
Castelfranco Frogs sq.B63-49Pallacanestro Valdera sq.B
CMB Pietrasanta BNPIsotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

