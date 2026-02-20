“Quando la ricerca diventa speranza”: evento UniPi sui farmaci per le malattie rare

PISA- Mercoledì 26 febbraio 2026, dalle ore 9.30, l’Università di Pisa ospiterà presso la Gipsoteca di Arte Antica l’evento “Quando la ricerca diventa speranza: come nascono i farmaci per le malattie rare”, organizzato con il patrocinio della Fondazione Telethon.
L’iniziativa, aperta a cittadini, studenti e ricercatori, si inserisce nel calendario di appuntamenti che precedono la Giornata delle Malattie Rare del 28 febbraio. Obiettivo dell’incontro è raccontare il percorso che trasforma una scoperta scientifica in una possibile terapia, evidenziando il valore degli investimenti nella ricerca biomedica.
Ad aprire la mattinata saranno i saluti istituzionali del Rettore Riccardo Zucchi, a testimonianza dell’impegno strategico dell’Ateneo nel campo delle malattie rare e del trasferimento dei risultati della ricerca verso la società.
Il programma prevede interventi di ricercatori dell’Università di Pisa, rappresentanti della Fondazione Telethon ed esponenti dell’industria farmaceutica, che approfondiranno le fasi di ricerca e sviluppo dei farmaci, dalla sperimentazione di laboratorio alla clinica fino alla commercializzazione.
In apertura, Valentina Murelli, responsabile della divulgazione scientifica di Fondazione Telethon, presenterà la prima terapia genica non profit al mondo, esempio concreto di innovazione terapeutica accessibile.
Seguiranno i contributi dei ricercatori UniPi Michela Ori, Massimiliano Andreazzoli, Simona Rapposelli, Elisa Martinelli, Valter Castelvetro, Luca Filippi e Andrea Cerase, dedicati a casi di studio e nuovi approcci terapeutici.
La seconda parte dell’evento sarà dedicata al confronto con l’industria, con gli interventi di:
Antonella Taglia (Sanofi)
Giorgio Iotti (Chiesi Farmaceutici)
Agnese Cattaneo (Angelini Pharma)