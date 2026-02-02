Written by Febbraio 2, 2026 12:43 pm Calcio dilettanti

Sciapi e Taraj del Mobilieri Ponsacco primo e secondo fra i cannonieri

Pisa (lunedì, 2 febbraio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 2 febbraio dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco GiordaniFratres Perignano 201912II
Nicola CornacchiaSan Giuliano7 (3)VI
Francesco Di PaolaSan Giuliano6VII

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco13 (3)I
Eneri TarajMobilieri Ponsacco10II

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166VI

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato9 (1)III
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini7IV
Pietro MoriStella Rossa7V
Enxo LiciFornacette Casarosa7 (4)X

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica13 (1)II
Francesco Cacciapuoti Selvatelle11III
Niccolò CardiniPecciolese8VI
Matteo FondelliPomarance8VII
Vincenzo PassalacquaPomarance8VIII
Simone AgostiniAtletico Etruria7 (2)X

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio13I
Fabio MelaniCrespina Calcio12II
Marco PuccioniCapanne Calcio 198911 (2)III
Alessandro VentavoliAtletico Cascina9 (1)IV
Mario BuhneCorazzano9 (2)V
Tommaso Castagna Atletico Cascina9 (4)VI
Alessio MorettiCrespina Calcio 8VII
Gregorio LombardiCrespina Calcio8VIII
Alessandro SalvatoreSanta Maria a Monte8IX
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio8 (1)X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)VI
Marco CiardelliTerricciola 19756VIII

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 192914 (1)I
Jones BohuamSan Frediano Calcio13II
Nicolò CappelliniSporting Volterra12 (6)III
Gabriele GianniniGolena d’Arno11IV
Emanuele FiumicelliLajatico11 (2)V
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP10VI
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio9VII
Mirko NastasiGolena d’Arno9 (1)VIII
Eugenio GuidiMarinese 19258 (1)IX
Manuele PatacchiniFilettole Calcio8 (3)X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200514 (6)I
Claudio PajaSantacroce Calcio10 (5)II
Kevin KercikuCastel del Bosco9 (2)III
Marco VannozziAtletico Le Melorie9 (3)IV
Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra8V
Lorenzo BeggiZambra San Vico7VIII
Alessio CardiniMarciana 2.07IX
Andrea BrogiVia di Corte7X

Terza Categoria, Livorno girone unico

Filippo LoizzoMonteverdi 20069 (1)V

Terza Categoria, Lucca girone B

Lorenzo MontanelliPappiana7IX

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

