Il Geotermica ad un passo dalla vetta

Pisa (lunedì, 2 febbraio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 30, quelli del 31 gennaio ed il grosso degli incontri di domenica 1 febbraio si sono tenuti tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del territorio pisano.

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie D, girone D

XXII giornata

Imolese Calcio 1919M. Tandara (37′ st) 1-0Tuttocuoio 1957MVP: Madalin Virgil Tandara (Imolese Calcio 1919)

Eccellenza, girone A

XXIV giornata

Zenith PratoF. Fallani (40′ st) 1-2 M. Giordani (6′ pt), M. Remorini (27′ st)Fratres Perignano 2019MVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019)
Real CerreteseG. Camaiani (21′ st), K. Bouhafa (32′ st) 2-1 A. Lischi (28′ st)Cenaia 1969MVP: Khalil Bouhafa (Real Cerretese)
San GiulianoM. Borgia (11′ pt) 1-1 A. Cirillo (Rig.) (38′ st)Sestese CalcioMVP: Alessandro Cirillo (Sestese Calcio)

Promozione, girone A

XX giornata

MontelupoE. Cintelli (1′ pt), A. Ndaw (47′ st) 2-0Urbino TaccolaMVP: Elia Cintelli (Montelupo)

Promozione, girone B

XX giornata

Mobilieri PonsaccoE. Taraj (18′ pt), L. Sciapi (38′ pt), Autorete (18′ st) 3-0Colli MarittimiMVP: Lorenzo Sciapi (Mobilieri Ponsacco)
Orbetello0-0Saline
CerbaiaM. Parri (25′ pt) 1-3 A. Ndiaye (40′ pt), L. Fogli (25′ st), A. Ndiaye (37′ st)CuoiopelliMVP: Adam Ndiaye (Cuoiopelli)
San Miniato Basso Calcio0-0Ginestra FiorentinaMVP: Lorenzo Taddei (Ginestra Fiorentina)

Prima Categoria, girone A

XIX giornata

Piazza 55J. Bonaldi 1-2 L. Pardi, A. Pecori (Rig.)Migliarino VecchianoMVP: Jacopo Bonaldi (Piazza 1955)
Calci 2016M. Marcon 1-1 G. LucchesiPorcariMVP: Matteo Marcon (Calci 2016)

Prima Categoria, girone B

XIX giornata

San Miniato0-1 L. OsasumwenPietà 2004MVP: Lucky Osasumwen (Pietà 2004)
Viaccia CalcioF. Conti 1-0Bellaria CappucciniMVP: Federico Conti (Viaccia Calcio)
Stella Rossa0-0Intercomunale MonsummanoMVP: Nizar Lebbaraa (Stella Rossa)
Fornacette CasarosaT. Cosi (31′ st) 1-1 M. D’AmicoCasale Fattoria 2001MVP: Tommaso Cosi (Fornacette Casarosa)
Atletico SpedalinoS. Fabozzi (21′ st), M. Brunetti (23′ st), M. Brunetti (30′ st) 3-2 A. Susini (40′ st), K. Cullhaj (49′ st)StaffoliMVP: Matteo Brunetti (Atletico Spedalino)

Prima Categoria, girone D

XIX giornata

PeccioleseN. Cardini (19′ pt), H. Malih (Rig.) (32′ pt) 2-0SelvatelleMVP: Niccolò Cardini (Pecciolese)
Forcoli Valdera 1921M. Perna 1-1 S. AgostiniAtletico EtruriaMVP: Mattia Perna (Forcoli Valdera 1921)
PomaranceM. Fondelli, V. Passalacqua 2-0Audace Isola d’ElbaMVP: Vincenzo Passalacqua (Pomarance)
MonterotondoN. Scottu 1-0Ponsacco 1920MVP: Nicola Scottu (Monterotondo)
Acciaiolo Calcio0-1 E. Tarloni (45′ st)GeotermicaMVP: Eugenio Tarloni (Geotermica)
Rosignano Solvay 1922G. Invernazzi, S. Balla 2-3 M. Perissinotto, M. Perissinotto (Rig.), G. MigliariniCapannoli San BartolomeoMVP: Matteo Perissinotto (Capannoli San Bartolomeo)

Seconda Categoria, girone G

XIX giornata

Ponte a CappianoY. Bucchioni (12′ pt) 1-1 Autorete (28′ st)CorazzanoMVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
Capanne Calcio 1989R. Masha, R. Masha (Rig.) 2-2 F. Melani, M. ScarpelliniCrespina CalcioMVP: Raul Masha (Capanne Calcio 1989)
Santa Maria a MonteSolomita (5′ pt), F. Belcari 2-2 M. Collecchi, M. CollecchiSan Prospero NavacchioMVP: Marco Collecchi (San Prospero Navacchio)
Sextum BientinaN. Ciampi 1-0Sanromanese ValdarnoMVP: Niccolò Ciampi (Sextum Bientina)
Tirrenia0-0Porta a LuccaMVP: Diego Luperini (Porta a Lucca)
Aurora MontaioneM. Pieroni (23′ pt), M. Pieroni (30′ pt) 2-3 N. Raffa (14′ pt), M. Rossi (31′ st), G. Donati (41′ st)Castelfranco CalcioMVP: Michael Pieroni (Aurora Montaione)
Pisa Ovest0-1 N. Dipasquale (47′ st)PontasserchioMVP: Nicola Dipasquale (Pontasserchio)
Atletico CascinaA. Ventavoli, A. Ventavoli, T. Castagna (Rig.) 3-2 E. Skhurti (Rig.), C. PaolettiLa CorteMVP: Alessandro Ventavoli (Atletico Cascina)

Seconda Categoria, girone H

XIX giornata

Castelnuovo Val di CecinaR. Bilei (43′ pt), E. Cascinelli (13′ st) 2-1 M. Deluca (27′ st)Forte di Bibbona CalcioMVP: Matteo Creatini (Castelnuovo Val di Cecina)
Terricciola 1975F. Grassi (20′ pt), A. Santerini, L. Bracci 3-0Porto AzzurroMVP: Lorenzo Bracci (Terricciola 1975)
Volterrana 20160-0CollesalvettiMVP: Federico Cirelli (Collesalvetti)

Terza Categoria, Pisa – girone A

XVII giornata

Ponteginori 1929P. Sandri (38′ st), A. Sangiorgi (47′ st) 2-0Amatori SalineMVP: Paolo Sandri (Ponteginori 1929)
San Frediano CalcioA. Sarnelli 1-1 N. Cappellini (Rig.) (26′ st)Sporting VolterraMVP: Nicolò Cappellini (Sporting Volterra)
Fabbrica Calcio 2024G. Bercari, R. Sanna, L. Bertini 3-0Legoli 1994MVP: Leonardo Bertini (Fabbrica Calcio 2024)
Atletico PisaV. Lacerca, A. El Fakir 2-5 M. Morgantini, F. Muscente, G. Di Candia, G. Di Candia, M. MorgantiniScintilla 1945MVP: Gabriele Di Candia (Scintilla 1945)
Nuova Popolare CEPA. Maresca (38′ pt), G. Scardigli (43′ pt) 2-0Antonio BellaniMVP: Guido Scardigli (Nuova Popolare CEP)
Golena d’Arno0-0Marinese 1925MVP: Alessio Berretta (Golena d’Arno)
LajaticoE. Fiumicelli, E. Fiumicelli 2-1 L. GuerriniMontefoscoli CalcioMVP: Emanuele Fiumicelli (Lajatico)

Terza Categoria, Pisa – girone B

XVII giornata

Castel del BoscoK. Kerciku (1′ st), L. Duccini (13′ st), A. Falconi (30′ st), A. Falconi (42′ st) 4-0Città di MontopoliMVP: Alessio Falconi (Castel del Bosco)
Atletico Le MelorieM. Vannozzi, M. Vannozzi 2-1 C. CiummeiLa BorraMVP: Marco Vannozzi (Atletico Le Melorie)
TreggiaiaF. Donzello (23′ pt) 1-2 S. Anzalone (32′ pt), A. Mannucci (26′ st)Stella AzzurraMVP: Samuele Anzalone (Stella Azzurra)
Via di CorteA. Brogi, C. Rivaldo,
G. Reffo 3-0		Marciana 2.0MVP: Cyrbja Rivaldo (Via di Corte)
Zambra San VicoL. Beggi, S. Di Lupo, S. Di Lupo, M. Pignotti 4-1 D. PellicciPerignanoMVP: Simone Di Lupo (Zambra San Vico)
Ponte a Elsa 2005R. Viggiano (4′ pt), V. Pisano (20′ pt), R. Viggiano (24′ pt), A. Falco (35′ pt) 4-0MonteserraMVP: Ricky Viggiano (Ponte a Elsa 2005)
La FornaceF. Marchetti 1-0Santacroce CalcioMVP: Filippo Marchetti (La Fornace)

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XVII giornata

Monteverdi 2006L. Catola, F. Loizzo 2-0Orlando Calcio LivornoMVP: Filippo Loizzo (Monteverdi 2006)
Giovani Atleti TancrediM. Ghadi 1-1 F. FeiSasso PisanoMVP: Mohamed Ghadi (Giovani Atleti Tancredi)

Terza Categoria, Lucca – girone B

XVII giornata

Aquila Sant’Anna0-2 B. Callaioli (20′ pt), L. Montanelli (42′ pt)PappianaMVP: Lorenzo Montanelli (Pappiana)

