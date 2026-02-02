Il Geotermica ad un passo dalla vetta

Pisa (lunedì, 2 febbraio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 30, quelli del 31 gennaio ed il grosso degli incontri di domenica 1 febbraio si sono tenuti tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del territorio pisano.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XXII giornata
|Imolese Calcio 1919
|M. Tandara (37′ st) 1-0
|Tuttocuoio 1957
|MVP: Madalin Virgil Tandara (Imolese Calcio 1919)
Eccellenza, girone A
XXIV giornata
|Zenith Prato
|F. Fallani (40′ st) 1-2 M. Giordani (6′ pt), M. Remorini (27′ st)
|Fratres Perignano 2019
|MVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019)
|Real Cerretese
|G. Camaiani (21′ st), K. Bouhafa (32′ st) 2-1 A. Lischi (28′ st)
|Cenaia 1969
|MVP: Khalil Bouhafa (Real Cerretese)
|San Giuliano
|M. Borgia (11′ pt) 1-1 A. Cirillo (Rig.) (38′ st)
|Sestese Calcio
|MVP: Alessandro Cirillo (Sestese Calcio)
Promozione, girone A
XX giornata
|Montelupo
|E. Cintelli (1′ pt), A. Ndaw (47′ st) 2-0
|Urbino Taccola
|MVP: Elia Cintelli (Montelupo)
Promozione, girone B
XX giornata
|Mobilieri Ponsacco
|E. Taraj (18′ pt), L. Sciapi (38′ pt), Autorete (18′ st) 3-0
|Colli Marittimi
|MVP: Lorenzo Sciapi (Mobilieri Ponsacco)
|Orbetello
|0-0
|Saline
|Cerbaia
|M. Parri (25′ pt) 1-3 A. Ndiaye (40′ pt), L. Fogli (25′ st), A. Ndiaye (37′ st)
|Cuoiopelli
|MVP: Adam Ndiaye (Cuoiopelli)
|San Miniato Basso Calcio
|0-0
|Ginestra Fiorentina
|MVP: Lorenzo Taddei (Ginestra Fiorentina)
Prima Categoria, girone A
XIX giornata
|Piazza 55
|J. Bonaldi 1-2 L. Pardi, A. Pecori (Rig.)
|Migliarino Vecchiano
|MVP: Jacopo Bonaldi (Piazza 1955)
|Calci 2016
|M. Marcon 1-1 G. Lucchesi
|Porcari
|MVP: Matteo Marcon (Calci 2016)
Prima Categoria, girone B
XIX giornata
|San Miniato
|0-1 L. Osasumwen
|Pietà 2004
|MVP: Lucky Osasumwen (Pietà 2004)
|Viaccia Calcio
|F. Conti 1-0
|Bellaria Cappuccini
|MVP: Federico Conti (Viaccia Calcio)
|Stella Rossa
|0-0
|Intercomunale Monsummano
|MVP: Nizar Lebbaraa (Stella Rossa)
|Fornacette Casarosa
|T. Cosi (31′ st) 1-1 M. D’Amico
|Casale Fattoria 2001
|MVP: Tommaso Cosi (Fornacette Casarosa)
|Atletico Spedalino
|S. Fabozzi (21′ st), M. Brunetti (23′ st), M. Brunetti (30′ st) 3-2 A. Susini (40′ st), K. Cullhaj (49′ st)
|Staffoli
|MVP: Matteo Brunetti (Atletico Spedalino)
Prima Categoria, girone D
XIX giornata
|Pecciolese
|N. Cardini (19′ pt), H. Malih (Rig.) (32′ pt) 2-0
|Selvatelle
|MVP: Niccolò Cardini (Pecciolese)
|Forcoli Valdera 1921
|M. Perna 1-1 S. Agostini
|Atletico Etruria
|MVP: Mattia Perna (Forcoli Valdera 1921)
|Pomarance
|M. Fondelli, V. Passalacqua 2-0
|Audace Isola d’Elba
|MVP: Vincenzo Passalacqua (Pomarance)
|Monterotondo
|N. Scottu 1-0
|Ponsacco 1920
|MVP: Nicola Scottu (Monterotondo)
|Acciaiolo Calcio
|0-1 E. Tarloni (45′ st)
|Geotermica
|MVP: Eugenio Tarloni (Geotermica)
|Rosignano Solvay 1922
|G. Invernazzi, S. Balla 2-3 M. Perissinotto, M. Perissinotto (Rig.), G. Migliarini
|Capannoli San Bartolomeo
|MVP: Matteo Perissinotto (Capannoli San Bartolomeo)
Seconda Categoria, girone G
XIX giornata
|Ponte a Cappiano
|Y. Bucchioni (12′ pt) 1-1 Autorete (28′ st)
|Corazzano
|MVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
|Capanne Calcio 1989
|R. Masha, R. Masha (Rig.) 2-2 F. Melani, M. Scarpellini
|Crespina Calcio
|MVP: Raul Masha (Capanne Calcio 1989)
|Santa Maria a Monte
|Solomita (5′ pt), F. Belcari 2-2 M. Collecchi, M. Collecchi
|San Prospero Navacchio
|MVP: Marco Collecchi (San Prospero Navacchio)
|Sextum Bientina
|N. Ciampi 1-0
|Sanromanese Valdarno
|MVP: Niccolò Ciampi (Sextum Bientina)
|Tirrenia
|0-0
|Porta a Lucca
|MVP: Diego Luperini (Porta a Lucca)
|Aurora Montaione
|M. Pieroni (23′ pt), M. Pieroni (30′ pt) 2-3 N. Raffa (14′ pt), M. Rossi (31′ st), G. Donati (41′ st)
|Castelfranco Calcio
|MVP: Michael Pieroni (Aurora Montaione)
|Pisa Ovest
|0-1 N. Dipasquale (47′ st)
|Pontasserchio
|MVP: Nicola Dipasquale (Pontasserchio)
|Atletico Cascina
|A. Ventavoli, A. Ventavoli, T. Castagna (Rig.) 3-2 E. Skhurti (Rig.), C. Paoletti
|La Corte
|MVP: Alessandro Ventavoli (Atletico Cascina)
Seconda Categoria, girone H
XIX giornata
|Castelnuovo Val di Cecina
|R. Bilei (43′ pt), E. Cascinelli (13′ st) 2-1 M. Deluca (27′ st)
|Forte di Bibbona Calcio
|MVP: Matteo Creatini (Castelnuovo Val di Cecina)
|Terricciola 1975
|F. Grassi (20′ pt), A. Santerini, L. Bracci 3-0
|Porto Azzurro
|MVP: Lorenzo Bracci (Terricciola 1975)
|Volterrana 2016
|0-0
|Collesalvetti
|MVP: Federico Cirelli (Collesalvetti)
Terza Categoria, Pisa – girone A
XVII giornata
|Ponteginori 1929
|P. Sandri (38′ st), A. Sangiorgi (47′ st) 2-0
|Amatori Saline
|MVP: Paolo Sandri (Ponteginori 1929)
|San Frediano Calcio
|A. Sarnelli 1-1 N. Cappellini (Rig.) (26′ st)
|Sporting Volterra
|MVP: Nicolò Cappellini (Sporting Volterra)
|Fabbrica Calcio 2024
|G. Bercari, R. Sanna, L. Bertini 3-0
|Legoli 1994
|MVP: Leonardo Bertini (Fabbrica Calcio 2024)
|Atletico Pisa
|V. Lacerca, A. El Fakir 2-5 M. Morgantini, F. Muscente, G. Di Candia, G. Di Candia, M. Morgantini
|Scintilla 1945
|MVP: Gabriele Di Candia (Scintilla 1945)
|Nuova Popolare CEP
|A. Maresca (38′ pt), G. Scardigli (43′ pt) 2-0
|Antonio Bellani
|MVP: Guido Scardigli (Nuova Popolare CEP)
|Golena d’Arno
|0-0
|Marinese 1925
|MVP: Alessio Berretta (Golena d’Arno)
|Lajatico
|E. Fiumicelli, E. Fiumicelli 2-1 L. Guerrini
|Montefoscoli Calcio
|MVP: Emanuele Fiumicelli (Lajatico)
Terza Categoria, Pisa – girone B
XVII giornata
|Castel del Bosco
|K. Kerciku (1′ st), L. Duccini (13′ st), A. Falconi (30′ st), A. Falconi (42′ st) 4-0
|Città di Montopoli
|MVP: Alessio Falconi (Castel del Bosco)
|Atletico Le Melorie
|M. Vannozzi, M. Vannozzi 2-1 C. Ciummei
|La Borra
|MVP: Marco Vannozzi (Atletico Le Melorie)
|Treggiaia
|F. Donzello (23′ pt) 1-2 S. Anzalone (32′ pt), A. Mannucci (26′ st)
|Stella Azzurra
|MVP: Samuele Anzalone (Stella Azzurra)
|Via di Corte
|A. Brogi, C. Rivaldo,
G. Reffo 3-0
|Marciana 2.0
|MVP: Cyrbja Rivaldo (Via di Corte)
|Zambra San Vico
|L. Beggi, S. Di Lupo, S. Di Lupo, M. Pignotti 4-1 D. Pellicci
|Perignano
|MVP: Simone Di Lupo (Zambra San Vico)
|Ponte a Elsa 2005
|R. Viggiano (4′ pt), V. Pisano (20′ pt), R. Viggiano (24′ pt), A. Falco (35′ pt) 4-0
|Monteserra
|MVP: Ricky Viggiano (Ponte a Elsa 2005)
|La Fornace
|F. Marchetti 1-0
|Santacroce Calcio
|MVP: Filippo Marchetti (La Fornace)
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XVII giornata
|Monteverdi 2006
|L. Catola, F. Loizzo 2-0
|Orlando Calcio Livorno
|MVP: Filippo Loizzo (Monteverdi 2006)
|Giovani Atleti Tancredi
|M. Ghadi 1-1 F. Fei
|Sasso Pisano
|MVP: Mohamed Ghadi (Giovani Atleti Tancredi)
Terza Categoria, Lucca – girone B
XVII giornata
|Aquila Sant’Anna
|0-2 B. Callaioli (20′ pt), L. Montanelli (42′ pt)
|Pappiana
|MVP: Lorenzo Montanelli (Pappiana)
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Febbraio 2, 2026