Pisa Play Comics al PalaTodisco: presentato il programma della prima edizione

Written by admin• 1:23 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – È stato presentato lunedì 2 febbraio nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti il programma di Pisa Play Comics, la nuova manifestazione dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, l’assessora al turismo del Comune di San Giuliano Terme Angela Pisano, e gli organizzatori Michele Ammanati, Luca Massei e Davi Frassi.

“Pisa Play Comics – ha dichiarato l’assessore Pesciatini – è la prima edizione di una nuova iniziativa che rafforza l’offerta turistica permanente della città e dimostra la vivacità e la capacità di attrazione del nostro territorio. Il periodo individuato, anche in relazione al Carnevale, può favorire la crescita del festival come appuntamento annuale, capace di richiamare appassionati e visitatori in una fase considerata ancora di bassa stagione“.

Il programma della manifestazione prevede eventi, incontri e attività pensate per un pubblico ampio, dagli appassionati del fumetto e del gioco alle famiglie, con l’obiettivo di valorizzare Pisa e il territorio come destinazione culturale e turistica anche fuori dai periodi di maggiore affluenza.

Last modified: Febbraio 2, 2026