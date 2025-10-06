Gubbio vs Pontedera, pareggio inutile per la squadra toscana

Written by Leonardo Miraglia• 9:52 am• Pisa, Sport

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Domenica 5 ottobre si è disputato il match Gubbio – Pontedera e la squadra di coach Menichini è riuscita a spuntare un pareggio per 1 a 1, dovuto a ben due autoreti, raccogliendo un punto prezioso da accantonare per la sua classifica asfittica che la vede attestarsi al quindicesimo posto.

Questo tabellino dell’incontro:

Gubbio – Pontedera 1 – 1

Marcatori: 40′ pt AUTOGOL (P), 27′ st AUTOGOL (G)

GUBBIO (3-4-1-2): N. Bagnolini, M. Bruscagin, A. Signorini, A. Di Bitonto, F. Zallu (↓ 28′ st), F. Carraro, G. Rosaia (↓ 1′ st), A. Tentardini (↓ 43′ st), S. Hraiech (↓ 37′ st), C. Tommasini, A. La Mantia (↓ 28′ st)

A disposizione: T. Krapikas, M. Tomasella, L. Baroncelli, N. Fazzi, L. Podda (↑ 43′ st), M. Spina (↑ 1′ st), T. Ghirardello (↑ 28′ st), A. Minta, V. Conti, O. Niang (↑ 28′ st), H. Djankpata (↑ 37′ st)

All: Di Carlo Domenico

PONTEDERA (3-5-2): V. Biagini, M. Pretato, F. Corradini, E. Vona, R. Bassanini (↓ 39′ st), R. Ladinetti, M. Manfredonia, J. Scaccabarozzi, G. Perretta, S. Ianesi (↓ 21′ st), P. Vitali

A disposizione: T. Vannucchi, N. Strada, S. Milazzo, O. Gueye, F. Faggi, M. Polizzi (↑ 39′ st), L. Paolieri, R. Pietrelli, H. Nabian (↑ 21′ st), M. Tempre, A. Coviello, T. Andolfi, L. Beghetto, G. Battimelli

All: Menichini Leonardo

Ammoniti: 2′ st E. Vona (P), 10′ st F. Corradini (P), 30′ st A. Signorini (G), 32′ st R. Ladinetti (P), 40′ st M. Pretato (P), 50′ st G. Perretta (P)

Arbitro: C. Aldi

Assistenti: A. Mastrosimone, K. Turra

Stadio: Pietro Barbetti, Gubbio

Questa la classifica dopo l’ottava giornata:

