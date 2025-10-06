Si muovono le classifiche per buona parte delle pisane di Eccellenza e Promozione

Written by Leonardo Miraglia• 10:15 am• Pisa, Sport

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Domenica 5 ottobre hanno avuto luogo gli incontri della IV giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione; di seguito i risultati ottenuti dalle squadre pisane che militano nei due campionati di LND.

Eccellenza, girone A

Fucecchio vs Cenaia 1969: T. Princiotta (20′ pt), A. Badalassi (10′ st) 2-0 MVP: Alessio Badalassi (Fucecchio)

Sporting Cecina 1929 vs Fratres Perignano 2019: 0-3 D. Mearini (28′ pt), M. Vittorini (10′ st), N. Pagni (27′ st)

Viareggio Calcio vs San Giuliano: G. Gabrielli (45′ pt), L. Bertacca (21′ st) 2-2 F. Gargani (39′ pt), N. Cornacchia (Rig.) (24′ st) MVP: Nicola Cornacchia (San Giuliano)

Questa la classifica del girone A del campionato toscano di Eccellenza dopo la IV giornata:

Promozione, girone A

Settimello vs Urbino Taccola: E. Calugi (37′ st) 1-0

Questa la classifica alla conclusione della IV giornata per il campionato toscano di Promozione, giorone A

Promozione, girone B

Invictasauro vs Saline : L. Battistini (32′ st) 1-1 G. Rigoni (15′ st)

: L. Battistini (32′ st) G. Rigoni (15′ st) Mobilieri Ponsacco vs Cuoiopelli: 0-0

Sabato 4 ottobre dalle 15:30

San Miniato Basso Calcio vs Colli Marittimi: E. Schifano (40′ pt) 1-0

Mentre questa è la classifica del girone B:

