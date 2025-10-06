Si muovono le classifiche per buona parte delle pisane di Eccellenza e Promozione

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Domenica 5 ottobre hanno avuto luogo gli incontri della IV giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione; di seguito i risultati ottenuti dalle squadre pisane che militano nei due campionati di LND.
di Leonardo Miraglia
Eccellenza, girone A
Fucecchio vs Cenaia 1969: T. Princiotta (20′ pt), A. Badalassi (10′ st) 2-0 MVP: Alessio Badalassi (Fucecchio)
Sporting Cecina 1929 vs Fratres Perignano 2019: 0-3 D. Mearini (28′ pt), M. Vittorini (10′ st), N. Pagni (27′ st)
Viareggio Calcio vs San Giuliano: G. Gabrielli (45′ pt), L. Bertacca (21′ st) 2-2 F. Gargani (39′ pt), N. Cornacchia (Rig.) (24′ st) MVP: Nicola Cornacchia (San Giuliano)
Questa la classifica del girone A del campionato toscano di Eccellenza dopo la IV giornata:
Promozione, girone A
- Settimello vs Urbino Taccola: E. Calugi (37′ st) 1-0
Questa la classifica alla conclusione della IV giornata per il campionato toscano di Promozione, giorone A
Promozione, girone B
- Invictasauro vs Saline: L. Battistini (32′ st) 1-1 G. Rigoni (15′ st)
- Mobilieri Ponsacco vs Cuoiopelli: 0-0
Sabato 4 ottobre dalle 15:30
- San Miniato Basso Calcio vs Colli Marittimi: E. Schifano (40′ pt) 1-0
Mentre questa è la classifica del girone B:
