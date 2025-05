L’Effemeride Pisana

Written by Antonio Tognoli• 4:26 pm• Cultura, Pisa

Giovedì 29 maggio 2025, il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:49

Giornata internazionale degli operatori di pace delle Nazioni Unite

Giornata mondiale della salute digestiva

Giornata del monte Everest

Festa regionale della Lombardia

Il santo del giorno:

San Paolo IV Papa

Nome di battesimo: Giovanni Battista Montini

Nascita: 26 settembre 1897, Concesio, Brescia

Morte: 6 agosto 1978, Castel Gandolfo, Roma

Ricorrenza: 29 maggio

Tipologia: Commemorazione

(Papa dal 30/06/1963 al 06/08/1978).



Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia), compì gli studi fino alla licenza ginnasiale presso il collegio “Arici” dei padri Gesuiti a Brescia, per lunghi periodi come alunno esterno, causa la salute delicata. Ottenne la licenza liceale come privatista presso il Liceo classico statale “Arnaldo da Brescia”. Avvertita la vocazione sacerdotale, entrò nel Seminario di Brescia, e seguì i corsi come esterno: fu ordinato sacerdote nella cattedrale bresciana il 29 maggio 1920. Indirizzato alla carriera diplomatica, ebbe numerosi incarichi di rilievo nella Curia Romana e fu assistente ecclesiastico degli universitari cattolici italiani. Diventato arcivescovo di Milano, compì il suo ingresso solenne il 6 gennaio 1955, impegnandosi ad ascoltare la società che cambiava e indicandole Dio come unico riferimento. Fu creato cardinale dal Papa san Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958. Eletto Papa col nome di Paolo VI il 21 giugno 1963, dichiarò immediatamente di voler portare avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II. Alla sua conclusione, cominciò quindi a metterne in opera le deliberazioni con grande coraggio, in mezzo a ostacoli di ogni segno. In particolare pubblicò il rinnovato Messale Romano. Fu importante e profonda la sua azione ecumenica, con proficui scambi e incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. Scrisse sette encicliche e compì nove viaggi apostolici fuori dall’Italia. L’ultimo periodo della sua vita fu segnato dalla contestazione ecclesiale, cui reagì con fortezza e carità, e dall’uccisione del suo amico, l’onorevole Aldo Moro. Morì nella residenza pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978. È stato beatificato da papa Francesco il 19 ottobre 2014. Lo stesso Pontefice lo ha canonizzato il 14 ottobre 2018. Col Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 25 gennaio 2019, la memoria liturgica di papa Montini è stata inserita nel calendario Romano Generale al 29 maggio, giorno della sua ordinazione sacerdotale. Nel calendario della diocesi di Milano, invece, cade il 30 maggio, anniversario della sua Prima Messa. I suoi resti mortali sono venerati nelle Grotte Vaticane sotto la Basilica di San Pietro a Roma.

E’ accaduto il 29 maggio:

1176 – Le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l’esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano, con cui fu posta la parola fine al tentativo di egemonizzazione dei comuni dell’Italia settentrionale da parte dell’imperatore tedesco; essendo assurta a simbolo della vittoria delle popolazioni italiane su quelle straniere, Legnano è l’unica città oltre a Roma a essere citata ne Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro, inno nazionale italiano dal 1946, e la battaglia è ricordata annualmente dal Palio di Legnano

1453 – Le armate turche ottomane del sultano Mehmed II prendono Costantinopoli dopo un assedio di due mesi, sconfiggendo e uccidendo in battaglia l’imperatore Costantino XI Paleologo e ponendo così fine al millenario Impero Romano d’Oriente

1733 – A Québec i canadesi difendono il diritto ad avere schiavi pellerossa

1848 – Battaglia di Curtatone e Montanara

1886 – Il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola

1913 – A Parigi si tiene la prima del balletto La sagra della primavera su musiche di Igor’ Fëdorovič Stravinskij

1919 – Arthur Eddington osserva e documenta la posizione spostata delle stelle durante un’eclissi solare, confermando sperimentalmente la teoria della relatività di Albert Einstein

1936 – A New York il pugile tedesco Max Schmeling batte lo statunitense Joe Louis per fuori combattimento alla dodicesima ripresa

1940 – Fausto Coppi vince, con oltre quattro minuti di vantaggio, la tappa del Giro d’Italia Firenze–Modena e conquista la sua prima maglia rosa

1950 – La St. Roch, prima nave a circumnavigare il Nord America, arriva a Halifax, in Nuova Scozia

1953 – Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistano la cima del monte Everest in Nepal

1977 – Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis

1985 – Strage dell’Heysel: a Bruxelles, Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool

1994 – Va in onda l’ultima puntata della serie Star Trek: The Next Generation, dal titolo Ieri, oggi e domani

Nati il 29 maggio:

DANTE ALIGHIERI

Poeta italiano

α 29 maggio 1265 ω 14 settembre 1321

RUPERT EVERETT

Attore inglese

α 29 maggio 1959

NOEL GALLAGHER

Musicista inglese

α 29 maggio 1967

GIOVANNI GENTILE

Filosofo e pedagogista italiano

α 29 maggio 1875 ω 15 aprile 1944

PETER HIGGS

Fisico inglese, premio Nobel

α 29 maggio 1929 ω 8 aprile 2024

JOHN FITZGERALD KENNEDY

35° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 29 maggio 1917 ω 22 novembre 1963

Deceduti il 29 maggio:

FRANCA RAME

Attrice teatrale, drammaturga e politica italiana

α 18 luglio 1929 ω 29 maggio 2013

ROMY SCHNEIDER

Attrice austriaca naturalizzata francese

α 23 settembre 1938 ω 29 maggio 1982

Il proverbio del 29 maggio:

Argenti e ori non fanno gli uomini migliori

Non prendiamoci troppo sul serio perché oggi è anche la:

Giornata del metti un cuscino nel frigo

