Tutto pronto per la 3° Edizione del Trofeo Litorale Pisano

PISA – Dopo il grande successo delle prime due edizioni ritorna il Trofeo Litorale Pisano organizzato da Lenergy Pisa Beach Soccer e Pisa Beach Soccer Eventi, Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la collaborazione di Acsi, Edilcomes e Orange Beach, e gli sponsor Lenergy e Sammontana.

Appuntamento per la 3° edizione del Trofeo alla Orange Beach Arena di Tirrenia, dove dal weekend del 28-29 giugno prenderà vita l’avvincente torneo di Beach Soccer conosciuto su tutte le spiagge e gli stabilimenti del Litorale come il “Torneo dei Bagni” e rilanciato dal 2023 con un nuovo format, dove saranno protagonisti i ragazzi in una competizione suddivisa per categorie Under 15 , Under 13 e Under 11.

“Proseguiamo nel solco tracciato negli anni passati: questa è la terza edizione di un trofeo molto importante, che vede la partecipazione di tantissimi giovani” afferma il Presidente SIB Confcommercio Provincia di Pisa Fabrizio Fontani “Un evento che ha grande valore non solo sportivo, ma anche turistico per tutto il nostro Litorale. Dopo i successi delle edizioni precedenti, vogliamo continuare su questa strada, puntando sempre a fare qualcosa in più”.

Soddisfatto il direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Ci sono tutti gli ingredienti per un’ottima iniziativa. Come Confcommercio siamo sempre pronti a collaborare: se riusciamo a fare sistema e a creare eventi come questo le imprese possono trarre sicuramente beneficio da queste sinergie“

Un obiettivo condiviso anche dal Responsabile Eventi Lenergy Pisa Beach Soccer, Fabio Perrone: “Le aspettative sono alte, perché già nelle edizioni passate abbiamo registrato una crescita costante. Mi auguro che questo trend positivo prosegua anche quest’anno, sia per quanto riguarda il numero degli iscritti – già in aumento – sia sotto il profilo organizzativo. Vogliamo migliorare ancora e fare in modo che tutti i ragazzi vivano un’esperienza divertente e soddisfacente”.

Un evento con al centro tanti ragazzi giovani come sottolineato dal Responsabile Marketing Lenergy Pisa Beach Soccer Michele Ammannati: “Questo torneo richiama il mondo amatoriale e coinvolge ragazzi di varie fasce d’età, desiderosi di avvicinarsi e conoscere il beach soccer. Quest’anno prevediamo una grande adesione e ci siamo organizzati con un team di lavoro molto affiatato. Ci auguriamo davvero un grande successo, per Pisa, per il Litorale, per Confcommercio e per il Comune”.

Appuntamento molto importante per la città come afferma l’Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: “È un evento che si inserisce a pieno titolo nel calendario delle manifestazioni del nostro Litorale, giunto ormai alla sua terza edizione. Un’iniziativa che sta incontrando sempre più interesse da parte delle nostre imprese. È importante e fondamentale, soprattutto in un momento in cui il nostro Litorale ha ricevuto le quattro Bandiere Blu: un riconoscimento che premia la qualità e l’accoglienza. Questa manifestazione rappresenta un’ulteriore occasione di ospitalità per chi verrà a disputare le gare, e conferma la sinergia tra pubblico e privato. Favorisce inoltre la socializzazione, un valore di cui la nostra società ha fortemente bisogno”.

Fischio d’inizio il fine settimana del 28-29 giugno con il torneo Under 11 (categoria 2014-2015), mentre il 5-6 luglio saranno gli Under 13 (categoria 2012-2013) a scendere in campo. Gran finale il fine settimana del 12-13 luglio con gli Under 15 (categoria 2010-2011). I migliori 10 della categoria Under 15 saranno selezionati per partecipare alla partita Top Demo in occasione dellla tappa di Serie A di Beach Soccer che si terrà dal 17 al 20 luglio presso il Centro Coni di Tirrenia, valida per la Poule Scudetto e la Poule Promozione.

Nella precedente edizione sono stati 400 i ragazzi partecipanti di ogni età. Quest’anno sono attesi 500 iscritti, per un totale di 50 squadre.

In palio numerosi premi sia individuali per i singoli giocatori che per le squadre vincitrici delle rispettive categorie. È possibile iscrivere la propria squadra contattando il 3534105461 o via mail a trofeolitoralepisano.pbs@gmail.com.

