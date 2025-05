Converging Skills 2025 premia due startup innovative nel settore salute e ricerca

Written by admin• 4:23 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA– Si è conclusa il 28 maggio l’edizione 2025 di Converging Skills, l’iniziativa dell’Università di Pisa che mette in connessione finanziatori, ricerca accademica e idee imprenditoriali. Due startup sono state premiate con 20mila euro in servizi per trasformare i loro progetti in impresa.

Il premio Start Pitch è andato a Inflant, che propone una terapia innovativa per le malattie infiammatorie croniche intestinali, con il team guidato da Carolina Pellegrini, Nunzia Bernardini e Clarissa Pierucci. Il premio Venture Bakery è stato assegnato a MolBook Pro, con una soluzione per la gestione dei dati chimici e farmaceutici, guidata da Miriana Di Stefano, Tiziano Tuccinardi, Lisa Piazza, Marco Macchia e Clarissa Poles.

L’edizione 2025 ha visto oltre quaranta candidature, con il coinvolgimento di studenti, ricercatori, imprenditori e investitori, oltre a importanti realtà come il Consolato Generale USA a Firenze, Banco Fiorentino e Gruppo Todisco, ora partner di Start Attractor, la struttura universitaria dedicata alla valorizzazione della ricerca.

“Converging Skills conferma il suo ruolo strategico per Pisa come hub di innovazione e nuova imprenditorialità sostenibile”, ha commentato Corrado Priami, delegato alla valorizzazione della ricerca dell’Ateneo pisano.

