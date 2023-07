50 Canale e Radio Bruno Media Partner ufficiali del Pisa Sc

Scritto da admin• 11:38 am• Pisa SC

PISA – Un rapporto che si rinnova e un altro che torna dopo molti anni.

Il Pisa Sporting Club ha siglato gli accordi con i Media Partners della prossima stagione agonistica; Tv e Radio ufficiale al fianco dei nerazzurri in ogni gara e non solo!

Sarà ancora 50 Canale la TV di riferimento della Società nerazzurra; un accordo che si rinnova con l’emittente pisana da anni tra le più seguite di tutto il Centro Italia e da sempre vicina ai colori nerazzurri. Su 50 Canale le consuete esclusive e il racconto del cammino del Pisa in questa lunga e avvincente stagione. Inoltre, da questa stagione, sarà 50 Canale a curare la fonica dell’Arena Garibaldi con molte novità in arrivo.

RadioBruno sarà invece la Radio Ufficiale e la Radio Partner del Sodalizio nerazzurro sulla frequenza in F.M.100.2 con una app esclusivamente dedicata dall’emittente al Pisa e in streaming attraverso il proprio sito; si tratta di un ritorno in Nerazzurro per uno dei più importanti network radiofonici in Italia che da questa stagione proporrà le radiocronache integrali di tutte le gare del Pisa, oltre ad altri esclusivi contenuti che presto saranno svelati con le voci e i volti che da sempre rappresentano in città il nome del Pisa Calcio.

Il Pisa Sporting Club è pronto a decollare sulle ‘onde’ di 50 Canale e RadioBruno!

Last modified: Luglio 21, 2023