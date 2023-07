Ufficiale. Tommaso Barbieri fa firmato per il Pisa. Barberis prossima alla firma. Il Pisa ci prova anche per Valoti

Scritto da Antonio Tognoli• 3:54 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club ha acquisito a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e controriscatto, dalla Società F.C. Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Barbieri.

Difensore esterno, classe 2002, Barbieri ha già alle spalle 76 presenze in Serie C con le maglie del Novara e della Juventus Next Gen. Per lui anche 3 presenze in Serie A e 1 in Champions League con la Juventus oltre ad una lunga trafila nelle Nazionali giovanili Azzurre (Under 17, Under 18 e Under 20). Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico nel ritiro di Rovetta.

E dopo Alessandro Arena sembra vicina L’ufficialità anche per Andrea Barberis. La società nerazzurra sta lavorando inoltre sul possibile arrivo di Mattia Valoti, svincolato l’ultima stagione al Monza. Sulle tracce del giocatore ci sono anche Cremonese e Bari.

