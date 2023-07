La Luna e le Mura: notturna su Piazza dei Miracoli con telescopi e astronomi

Scritto da admin• 11:59 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Nei giorni del 54esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, sabato 29 luglio le Mura di Pisa organizzano una nottata in quota alla scoperta del nostro satellite e delle stelle, guidati dagli astronomi dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Museo degli Strumenti di Fisica, la Ludoteca Scientifica (Sistema Museale d’ateneo dell’Università di Pisa), con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, con il professor Sergio Giudici e con il dottor Francesco Maio.



Nell’occasione sarà possibile in via eccezionale e straordinaria salire in cima alla Torre Santa Maria, a 25 metri di altezza, dove sarà posizionato uno dei due telescopi montati per l’occasione. Tre turni con partenze alle 21, 22 e 23, salita e discesa dall’accesso alle Mura di piazza dei Miracoli, i partecipanti saranno guidati in un percorso a tappe attraverso i segreti del cosmo, camminando in quota nel tratto tra la Porta Nuova e la Torre Santa Maria.

“Un’altra grande e straordinaria opportunità per ammirare la bellezza del percorso in quota sulle antiche mura della nostra città e penetrare i misteri di quella parte di cielo che la sovrasta – dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Sarà l’occasione per divertirsi e arricchire magari anche romanticamente le nostre conoscenze ammirando “il cielo stellato sopra di noi””.

“Un’occasione speciale per vivere la magia di piazza dei Miracoli dall’alto in notturna, immersi nel cielo stellato alla scoperta dei segreti del nostro satellite”, continua Raffaele Zortea responsabile comunicazione ed eventi per le Mura di Pisa.

Biglietti a 8 euro (più 1,50 euro di prevendita), 3 euro per i bambini al di sotto degli 8 anni, gratuito per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, al link https://bit.ly/muraluna, dal sito www.muradipisa.it, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte ridiscendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre Santa Maria. Le Mura di Pisa sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.

