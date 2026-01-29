ZTL Porta a Lucca nei giorni di gara del Pisa SC: incontro pubblico e modalità di accesso per residenti e domiciliati

Written by admin• 8:23 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – In vista dell’attivazione della ZTL nel quartiere di Porta a Lucca in concomitanza con le partite casalinghe del Pisa Sporting Club, i residenti e i domiciliati all’interno del perimetro interessato dovranno ottenere un’autorizzazione gratuita, previa registrazione sul portale di Pisamo.

Per fornire chiarimenti e rispondere alle domande dei cittadini, il Comune di Pisa e Pisamo hanno organizzato un incontro pubblico in programma lunedì 9 febbraio alle ore 18.30, nell’Aula Magna della Scuola “Giuseppe Mazzini”, in via Orazio Gentileschi 10.

Orari di attivazione della ZTL

Le telecamere saranno attive nei giorni di gara casalinga del Pisa SC, a partire da due ore prima del fischio d’inizio e fino al termine della partita. Il sistema entrerà in funzione dal fine settimana del 14-15 febbraio, in occasione dell’incontro Pisa–Milan (data e orario da confermare), con una fase di pre-esercizio.

Chi avrà parcheggiato prima delle due ore antecedenti l’inizio della gara potrà uscire liberamente in qualsiasi momento. I ciclomotori avranno accesso libero.

Come registrarsi sul portale Pisamo

Per richiedere l’autorizzazione è necessario:

collegarsi al sito www.pisamo.it registrarsi oppure accedere con SPID o CIE selezionare “Richiedi un nuovo permesso” → “Autorizzazione – Solo ZTL” scegliere “Stadio Residenti ZTL” oppure “Stadio Domiciliati ZTL”

L’autorizzazione è gratuita, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Documentazione richiesta

Residenti : libretto di circolazione dell’auto di proprietà, del nucleo familiare o in comodato d’uso

: libretto di circolazione dell’auto di proprietà, del nucleo familiare o in comodato d’uso Domiciliati: contratto di affitto registrato o visura catastale; libretto di circolazione intestato a un componente del nucleo familiare (con autocertificazione di stato di famiglia)

Non devono effettuare la registrazione i residenti già in possesso del permesso gratuito di sconto ZSC per la sosta sulle strisce blu. Chi non lo possiede può richiederlo e ottenere automaticamente anche il permesso ZTL Stadio.

Link utili

Residenti ZTL Stadio :

https://pass.brav.it/Pisa/Frontoffice/Abbonamenti/Nuovo?taId=5OlAsICHpw%2brOX5TyEYf3g%3d%3d

: https://pass.brav.it/Pisa/Frontoffice/Abbonamenti/Nuovo?taId=5OlAsICHpw%2brOX5TyEYf3g%3d%3d Domiciliati ZTL Stadio:

https://pass.brav.it/Pisa/Frontoffice/Abbonamenti/Nuovo?taId=W4zY01J9w%2f4C3emydIEQLQ%3d%3d

Potranno richiedere l’accesso in ZTL anche i familiari di persone con disabilità grave (Legge 104/1992), i titolari di contrassegno disabili (CUDE) e i veicoli aziendali di residenti o domiciliati nella zona.

Varchi ZTL

I nuovi varchi in ingresso saranno collocati, tra gli altri, in via Ugo Rindi, via Collodi, viale Giovanni Pisano, via Lucchese, via Piave, via Napoli, via Palermo e via Randaccio.

I varchi in uscita saranno attivi in via Tommaso Pisano e via Marche.

Informazioni

Per chiarimenti Pisamo mette a disposizione il numero 050 7062, attivo dal lunedì al venerdì (9.00–13.15 e 14.15–17.00), oppure l’e-mail frontoffice@pisamo.it.

