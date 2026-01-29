Morella (LEGA): “Cascina ostaggio di furti e microcriminalità, l’amministrazione minimizza”

Written by admin• 8:33 am• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Maria Pia Morella, Segretaria Lega Cascina.

“Da tempo a Cascina si registrano furti nelle abitazioni sempre più frequenti, episodi riconducibili a baby gang, microcriminalità diffusa e la presenza di alcune zone di spaccio che stanno alimentando un crescente clima di insicurezza tra i cittadini. Nonostante ciò, su un tema così delicato dall’amministrazione comunale, e in particolare dal sindaco, non arrivano prese di posizione chiare né iniziative concrete per affrontare il problema. Colpisce l’assenza, ad oggi, di incontri ufficiali con Prefetto, Questore e Comandante dell’Arma per affrontare in modo strutturato una situazione che i cascinesi vivono quotidianamente sulla propria pelle. Al contrario, si continua a minimizzare, mentre residenti e famiglie chiedono maggiore attenzione, ascolto e risposte. Ancora più evidente appare l’incoerenza del Partito Democratico, che in altri contesti alza i toni sul tema della sicurezza salvo poi ignorarlo o ridimensionarlo a Cascina. Un atteggiamento che sa di propaganda e strumentalizzazione politica, lontano dai bisogni reali delle persone. Per la Lega la sicurezza non è terreno di scontro ideologico, ma una priorità che riguarda tutti. Servono presenza, lavoro costante sul territorio e una collaborazione reale con le Forze dell’Ordine e le istituzioni competenti. I cittadini sono stanchi di silenzi e minimizzazioni: meritano risposte concrete quando è in gioco la loro sicurezza e la tutela dei loro beni. Garantire sicurezza non è un optional, ma un dovere di chi amministra. Cascina merita più attenzione, più ascolto e più impegno.“, conclude il comunicato stampa.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Gennaio 29, 2026