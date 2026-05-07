Montecalvoli, incontro pubblico sul fine vita e il diritto all’autodeterminazione

Written by Redazione• 1:16 pm• Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE – Si terrà venerdì 8 maggio alle ore 21, al Circolo Arci Arcipicchia di Montecalvoli, l’incontro pubblico dal titolo “Libera di decidere: il diritto di esserci, fino alla fine, con dignità”, dedicato ai temi del fine vita, dell’autodeterminazione e dei diritti della persona.

L’iniziativa, ospitata in piazza Benetollo a Santa Maria a Monte, è promossa da Arcipicchia e dall’associazione “Per Montecalvoli” in collaborazione con il Comitato per l’etica clinica dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali di Daniele Agasucci, presidente dell’associazione “Per Montecalvoli”, e dei vicepresidenti del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e Diego Petrucci.

Seguiranno gli interventi di esperti, medici, giuristi e rappresentanti di associazioni impegnate sui temi bioetici e dei diritti civili, tra cui Stefania Manetti, fiduciaria di Libera, la bioeticista Gaia Marsico, il medico Paolo Malacarne, l’avvocata e segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni Filomena Gallo, l’attivista Felicetta Maltese ed Enrico Sostegni, già presidente della Commissione sanità della Regione Toscana.

L’incontro vuole offrire uno spazio di confronto e approfondimento su questioni etiche, sanitarie e civili legate alle scelte individuali nel percorso di fine vita.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

Last modified: Maggio 7, 2026