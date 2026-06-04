Zona Pisana, concluso il progetto “Noi in Consultorio” che ha coinvolto circa 600 studenti

Written by Redazione• 4:36 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Sono stati circa 600 gli studenti delle scuole secondarie di II grado di Pisa che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno partecipato al progetto “Noi in Consultorio”, iniziativa del Consultorio Giovani della Zona Pisana dedicata alla promozione della salute sessuale, affettiva e riproduttiva e all’orientamento verso scelte consapevoli e responsabili.

“Il progetto – spiega Patrizia Monteleone, responsabile dell’Unità Funzionale Attività Consultoriali della Zona Pisana – ha rappresentato un’occasione di orientamento e informazione sui temi delle scelte consapevoli e responsabili, con l’obiettivo di favorire nei giovani una maggiore consapevolezza dei percorsi di tutela della propria salute e del benessere relazionale. Inoltre ha offerto a ragazze e ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino le attività del Consultorio Giovani, uno spazio dedicato alla promozione della salute sessuale, affettiva e riproduttiva a partire dai 13 anni”.

Attraverso incontri e momenti di confronto con l’équipe multidisciplinare, i partecipanti hanno potuto familiarizzare con un servizio pensato specificamente per loro, rafforzando la consapevolezza della possibilità di rivolgersi al Consultorio con fiducia e serenità nei momenti di bisogno.

“Riteniamo fondamentale – continua Monteleone – che i ragazzi possano conoscere e vivere direttamente la realtà del Consultorio Giovani, uno spazio che è a tutti gli effetti dedicato a loro. Entrare in contatto con questi servizi significa costruire fiducia e consapevolezza, affinché sappiano rivolgersi al Consultorio con serenità nel momento in cui ne avvertono la necessità. Il progetto si conferma così un’importante azione di prevenzione e promozione della salute rivolta agli adolescenti, in grado di rafforzare il dialogo tra scuola e servizi sanitari territoriali e di contribuire alla diffusione di una cultura della salute consapevole e responsabile”.

Last modified: Giugno 4, 2026