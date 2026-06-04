“Nero a Montopoli”, tartufo nero protagonista tra passeggiate, degustazioni e collaborazione con Norcia

Written by Redazione• 4:33 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Montopoli si prepara a mettere in mostra il re dell’estate: il tartufo nero. Parte ufficialmente la nuova edizione di Nero a Montopoli – Passeggiate ed eventi al sapore di tartufo, la rassegna dedicata all’eccellenza gastronomica e paesaggistica del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Montopoli in collaborazione con l’associazione Arco di Castruccio, con il coinvolgimento di associazioni, commercianti e realtà locali. Un progetto che punta a valorizzare il tartufo nero come elemento identitario del territorio, in dialogo con le altre eccellenze locali, dal vino all’olio, dalla pasta al miele fino alla norcineria.

Il calendario si articola in tre filoni. Il primo è Sulle tracce del tartufo nero, con passeggiate dedicate alla scoperta del paesaggio e degli ambienti in cui nasce il prezioso prodotto. Le escursioni sono in programma domenica 7 giugno alle ore 9.30, con l’Anello del tartufo nero e partenza da piazza Capponi a Casteldelbosco, e venerdì 19 giugno con una passeggiata in notturna.

Il secondo filone è Nero a tavola, che unisce cibo, intrattenimento ed eccellenze professionali sulla terrazza dell’Hotel Quattro Gigli, dalle ore 19, con accompagnamento musicale. Sono previsti due cooking show, l’11 giugno e il 16 luglio, con chef e personalità del settore come Gilberto Rossi, Luca Marianelli, Fulvia Puccioni e Bettino Squicciarini.

La rassegna proseguirà poi nei ristoranti aderenti. Nei mesi di luglio e agosto sarà infatti possibile degustare piatti speciali e menù dedicati al tartufo nero nei locali del territorio che partecipano all’iniziativa.

“Nero a Montopoli non è solo un evento gastronomico, ma un’esperienza identitaria che valorizza il nostro ambiente, le professionalità presenti e i nostri ristoranti – afferma l’assessore al turismo Marzio Gabbanini –. Per noi significa lanciare un progetto capace di diventare caratteristico di Montopoli e, allo stesso tempo, fare da traino alle attività del territorio e alle nostre eccellenze”.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per rinsaldare le collaborazioni nate nel percorso di promozione del territorio, con figure come Ciro Vestita, medico nutrizionista, Guido Franchi, agronomo e vicepresidente dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, Massimo Tofanelli, tartufaio e operatore del settore, e Massimiliano Petrolo dell’Ecoistituto delle Cerbaie. Presenti anche lo chef Gilberto Rossi, Fulvia Puccioni, ideatrice del dolce di San Matteo, Luca Marianelli dell’omonima norcineria e Benedetto Squicciarini, fiduciario Slow Food.

Tra le novità più significative c’è la collaborazione avviata con il Comune di Norcia, città simbolo del tartufo nero.

“Abbiamo incontrato il sindaco di Norcia – spiega la sindaca Linda Vanni – una città simbolo indiscusso del nero, con una storia importante. Si tratta di una tappa di un percorso cominciato oltre un anno fa con l’ingresso nelle Città del Tartufo, la prima rassegna estiva, la mostra del tartufo e Gustopolis. Ripartiamo adesso con una proposta che vuole coinvolgere tutti, sia chi abita in queste zone sia chi le scopre per la prima volta”.

L’iniziativa nasce dalla coprogettazione attivata dal Comune con l’associazione Arco di Castruccio. “Un valore aggiunto importante per tutta la comunità – sottolinea la presidente Daniela Di Vita – e di questo non possiamo che essere orgogliosi”.

Alla conferenza è intervenuta anche Antonella Brancadoro, direttrice dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. “Qui si respira comunità, composta da pubblico, privato e associazionismo – ha concluso –. Puntare sul tartufo nero, e da qui la proposta di un gemellaggio con Norcia, significa lanciare una scommessa e valorizzare un prodotto democratico. Vuol dire uscire dall’immaginario collettivo che collega questo territorio al tartufo bianco e lavorare al posizionamento di Montopoli nella vetrina toscana”.

Last modified: Giugno 4, 2026