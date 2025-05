“X Coppa dei Club MSP ITALIA” in Toscana, domenica 25 maggio ad Asciano al Pisa Padel Club si assegnano i titoli 2025

Written by Antonio Tognoli• 7:21 am• Pisa, San Giuliano Terme, Sport, Sport

ASCIANO PISANO – Atto conclusivo per la “X° Coppa dei Club MSP Italia” in Toscana di Padel, al termine di una lunga ed intensa competizione che ha regalato grandi emozioni e soddisfazioni a numerose squadre e circoli grazie alla sinergia messa in campo tra l’Asd Padelmaniac e MSP Toscana.



Le finali sono in programma domenica 25 maggio, a partire dalle 9.15 fino alle premiazioni previste intorno alle ore 18, al Pisa Padel Club di Asciano, in casa dei vincitori dell’edizione 2024 della “Coppa dei Club”. Due i tabelloni che vedranno la loro conclusione, il Gold che mette in palio l’accesso alla fase nazionale della manifestazione e poi il Silver.

Nel “Gold” queste le semifinali: Pisa Club Sgambatella – Montelupo Padel Arena e Vamos Pisa Padel-Follonica Sporting Club. Da uno di questi team uscirà il nuovo campione regionale e otterrà il pass per le finali nazionali della “X° Coppa dei Club”.



Questo, invece, il tabellone “Silver” delle semifinali: Padel Hero Pisa – Padelmaniac Riccardo

Corredi e Pisa Atras-Oasi Padel Team.



Il programma prevede che al mattino, fino intorno alle ore 12.30, ci saranno le varie semifinali e nel pomeriggio le finali (sia 1° che 3° posto) con la vittoria del titolo e la consegna delle gift-card “Asmana Welness World” ai vincitori sia Gold che Silver.

Al termine della seconda fase, invece, queste sono le classifiche dei vari gironi che hanno

determinato poi il tabellone conclusivo.



Girone Gold: Pisa Sgambatella 17 punti, Vamos Pisa Padel 14, Follonica Sporting Club 7,

Montelupo Padel Arena 5, Indoor Livorno 3, Team Oasi 2.

Girone Silver: Padel Hero 13 punti, Pisa Atras 13, Oasi Padel Team 11, Padelmaniac Riccardo

Corredi 9, A_Team 2, Padelmaniac MC Auto 0.



Ricordiamo i numerosi partner della manifestazione, che saranno protagonisti diretti in questo atto conclusivo: Asmana Wellness World di Firenze che, grazie alla collaborazione con Padelmaniac, premierà la squadra vincitrice, Riccardo Corredi, MC Auto, Elettromeccanica L.A., Quicksand (fornitore ufficiale delle palline da gioco delle squadre Padelmaniac), VLTS by Valentina’s e Anytimes, fornitore di software per la gestione di impianti sportivi: è qui che, attraverso la App ufficiale di Padelmaniac, si può seguire l’andamento live della competizione.

Last modified: Maggio 23, 2025