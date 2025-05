L’Effemeride Pisana

Written by Leonardo Miraglia• 5:41 pm• Cultura, Pisa

Giovedì 22 maggio 2025, il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:43

Giornata internazionale per la biodiversità

Festa dell’Unità dello Yemen

Festa degli Eroi Nazionali dello Sri Lanka

Festa dell’Indipendenza del Montenegro

Il santo del giorno:

Santa Rita da Cascia vedova e religiosa

Roccaporena, presso Cascia, Perugia, 1381 circa – Cascia, Perugia, 22 maggio 1457

Santa Rita nacque intorno al 1380 a Roccaporena, una frazione di Cascia, in Umbria. Secondo la tradizione, era figlia unica e, sin dalla giovinezza, sentì nel cuore il desiderio di consacrarsi a Dio. Tuttavia, per obbedienza ai genitori, accettò il matrimonio con un giovane di indole irruenta, ma animato da buona volontà.

Dopo l’assassinio del marito e la morte prematura dei suoi due figli, Rita dovette affrontare il dolore profondo e l’odio che divideva le famiglie coinvolte. Con straordinaria forza d’animo e spirito cristiano, riuscì a operare una riconciliazione duratura tra i parenti, divenendo strumento di pace.

Rimasta sola e in pace con tutti, venne accolta nel monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena a Cascia, dove visse per circa quarant’anni nella preghiera, nell’umiltà, nella carità e nella penitenza. Negli ultimi quindici anni della sua vita portò sulla fronte il segno della sua mistica unione con il Cristo crocifisso: una ferita simile a una spina della corona del Signore.

Morì il 22 maggio 1457. Venerata come taumaturga e dispensatrice di grazie, il suo corpo è custodito nel santuario di Cascia, meta di continui pellegrinaggi. Fu beatificata da papa Urbano VIII nel 1627 e canonizzata da Leone XIII il 24 maggio 1900.

Santa Rita è invocata in tutto il mondo come la santa del perdono e messaggera di pace di Cristo.

E’ accaduto il 22 maggio:

1455 – Guerra delle due rose, prima battaglia di St Albans: Riccardo, duca di York sconfigge e cattura re Enrico VI d’Inghilterra

1819 – La SS Savannah salpa dal porto di Savannah (Georgia) per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l’Oceano Atlantico; la nave arriverà a Liverpool il 20 giugno

1848 – In Martinica viene abolita ufficialmente la schiavitù

1856 – Episodio della “bastonatura di Charles Sumner”: il deputato Preston Smith Brooks della Carolina del Sud ferisce gravemente il senatore Charles Sumner nell’atrio del Senato statunitense a causa di un discorso in cui Sumner aveva attaccato i sudisti che avevano simpatizzato con le violenze pro-schiavitù avvenute in Kansas (Bleeding Kansas), costringendolo a tre anni di riabilitazione in cui non riesce a esercitare attività politica; Brooks diventerà un eroe in tutto il Sud, mentre Sumner verrà celebrato come un martire dal Nord

1906 – I Fratelli Wright brevettano il loro aeroplano

1937 – Comincia la costruzione a Roma del quartiere EUR 42, la cui conclusione è prevista nel 1942 in occasione del ventennale della Marcia su Roma, per poter ospitare l’Expo 1942, evento che però non avrà luogo per via dello scoppio della seconda guerra mondiale

1939 – Germania e Italia firmano il Patto d’Acciaio

1960 – Un terremoto colpisce il Cile meridionale: si tratta del più forte terremoto mai registrato da strumenti, conosciuto anche come Grande terremoto cileno

1963 – Il Milan diventa campione d’Europa per la prima volta nella sua storia, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica; è anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo

1969 – Il modulo lunare dell’Apollo 10 vola a 15400 m dalla superficie della Luna

1972 – Ceylon diventa una repubblica, adottando una nuova costituzione e cambiando il suo nome in Sri Lanka, rimanendo parte del Commonwealth

1978 – Italia: entra in vigore la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194/78 sull’aborto)

1980 – Namco distribuisce il videogioco arcade Pac-Man

1987 – In Nuova Zelanda prende il via la prima edizione della Coppa del mondo di rugby

1990 — Microsoft pubblica il sistema operativo Windows 3.0

1996 — Debutta nei cinema statunitensi il film Mission: Impossible, ispirato all’omonima serie TV e primo episodio di un fortunata serie

2004 — Sonia Gandhi, vincitrice delle elezioni indiane con il Partito del Congresso, rinuncia all’incarico di primo ministro a favore di Manmohan Singh, perché osteggiata dagli estremisti indù in quanto “straniera”

2010 — Con l’episodio delle “pizze di Laszlo” si ha il primo scambio commerciale documentato tramite Bitcoin, con conseguente formazione del primo storico prezzo di una criptovaluta

Nati il 22 maggio:

CHARLES AZNAVOUR

Cantautore e attore francese

α 22 maggio 1924 ω 1 ottobre 2018

GEORGE BEST

Calciatore irlandese

α 22 maggio 1946 ω 25 novembre 2005

NAOMI CAMPBELL

Top model inglese

α 22 maggio 1970

ARTHUR CONAN DOYLE

Scrittore scozzese, padre di Sherlock Holmes

α 22 maggio 1859 ω 7 luglio 1930

LEONARDO DEL VECCHIO

Imprenditore italiano, Luxottica

α 22 maggio 1935 ω 27 giugno 2022

NOVAK DJOKOVIC

Tennista serbo

α 22 maggio 1987

THEODORE KACZYNSKI

Serial killer statunitense noto come Unabomber

α 22 maggio 1942

LAURENCE OLIVIER

Attore e regista inglese

α 22 maggio 1907 ω 11 luglio 1989

RICHARD WAGNER

Compositore tedesco

α 22 maggio 1813 ω 13 febbraio 1883

Deceduti il 22 maggio:

GIORGIO ALMIRANTE

Politico italiano

α 27 giugno 1914 ω 22 maggio 1988

FERDINANDO II DELLE DUE SICILIE

Monarca italiano

α 12 gennaio 1810 ω 22 maggio 1859

FRANCESCO GUICCIARDINI

Scrittore, storico e politico italiano

α 6 marzo 1483 ω 22 maggio 1540

VICTOR HUGO

Scrittore francese

α 26 febbraio 1802 ω 22 maggio 1885

ALESSANDRO MANZONI

Scrittore italiano

α 7 marzo 1785 ω 22 maggio 1873

GIGI SIMONI

Allenatore italiano

α 22 gennaio 1939 ω 22 maggio 2020

Il proverbio del 22 maggio:

Quando le formiche vanno in processione le giornate non son più buone

Non prendiamoci troppo sul serio perché oggi è anche la:

Giornata mondiale dei dark

Giornata nazionale dei solitari di carte

