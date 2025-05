Tanti auguri a Mehdi Leris

Written by admin• 7:51 am• Pisa SC

PISA – Compleanno in casa nerazzurra. Mehdi Pascal Marcel Leris. Il centrocampista nerazzurro e della nazionale dell’Algeria, di nazionalità francese naturalizzato algerino, compie 27 anni essendo nato a Mont-de-Marsan (Francia) il 23 maggio 1998.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

