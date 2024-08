William Viali: “Ci attende una gara difficile contro un Pisa che vorrà essere protagonista”

Scritto da Antonio Tognoli• 3:47 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Pisa e Reggiana, in programma sabato 31 agosto 2024,ore 20,30 all’Arena Garibaldi, abbiamo raccolto dal portale “Tuttoreggiana” le parole del mister granata William Viali.

di Maurizio Ficeli

Il messaggio alla propria squadra: “Guardare tutti dall’alto in basso non deve fare perdere l’equilibrio a nessuno, anche perché c’è tanto lavoro da fare per migliorare ancora”.

Sulla formazione: “Qualcosa potrei cambiare, ma mi preoccupa sempre più la seconda anziché la terza gara. Abbiamo avuto un giorno in più di recupero, ma dobbiamo comunque prendere in considerazione delle soluzioni alternative”.

Sul Pisa: “Ha una rosa di grande qualità e fisicità, ha diverse possibilità di scelta con doppioni allo stesso livello :si tratta di giocatori esperti che hanno vinto campionati, così come il loro allenatore. Ci attende una gara difficile contro un Pisa forte che vorrà essere protagonista, noi quindi dovremo cercare di provare a fare una grande partita”.

Che partita sarà: “Il Pisa gioca con un 3421 che viene interpretato in maniera elastica. A Cittadella hanno giocato con 4 attaccanti, variando tanto”.

William Viali (foto Tuttoreggiana)

