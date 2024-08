Filippo Inzaghi: “Contro la Reggiana mi aspetto una grande prestazione”

Scritto da admin• 3:59 pm• Nuova Categoria

Sul ricorso fatto contro il Cittadella: “Mi ero accorto che qualcosa avevano sbagliato e mister Gorini ha ammesso l’errore”

PISA – Il mister nerazzurro Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida contro la capolista Reggiana e si è detto soddisfatto della riposta della squadra e del gioco espresso fino a questo momento.

di Giovanni Manenti

GRUPPO CONCENTRATO. “Siamo concentrati su una partita molto difficile, perché la Reggiana è partita molto bene. Mi aspetto una grande prestazione per poter andare alla sosta nella miglior posizione possibile in classifica, per poter così sfruttare la pausa e per far integrare la condizione dei giocatori che sono stati acquistati più di recente”.

CONTENTO DEI RAGAZZI. “Sono molto contento di come abbiamo giocato sinora, la migliore soddisfazione di Cittadella è stata il fatto che avendo fatto cinque cambi non è cambiato nulla, anzi abbiamo giocato la miglior partita della stagione, mentre con la Reggiana valuterò solo la condizione di coloro che hanno giocato tutte e due le ultime due partite e poi deciderò cosa fare”.

SUL RICORSO A CITTADELLA. “Per me e la squadra la concentrazione è solo sulla gara con la Reggiana, per quanto è accaduto a Cittadella ci eravamo subito accorti che qualcosa non andava in quanto sapevo che Desogus non era in lista e quando è entrato sono rimasto stupito e del resto anche mister Gorini ha ammesso che qualcosa avevano sbagliato”.

FLASH BACK. “I primi 8′ della ripresa non mi sono piaciuti e l’ho detto alla squadra, in quanto eravamo posizionati male, sul goal subito ritengo che ci sia stata più sfortuna, che disattenzione in quanto il loro cross era SU LIND. “Per quanto concerne Lind è rientrato in gruppo e per domani valuterò se portarlo o meno in panchina oppure attendere la sosta per un recupero completo, considerando che il ragazzo sta soffrendo più degli altri il passaggio degli allenamenti dal sintetico al campo normale”.

SU LIND. “Per quanto concerne Lind è rientrato in gruppo e per domani valuterò se portarlo o meno in panchina oppure attendere la sosta per un recupero completo, considerando che il ragazzo sta soffrendo più degli altri il passaggio degli allenamenti dal sintetico al campo normale”.

SUL MERCATO. “Albigaard e Morutan non sono ancora acquisti ufficiali e non posso esprimermi del tutto anche se non posso negare che sono due giocatori che servirebbero a migliorare un organico del quale confermo sono assolutamente contento, mentre per quanto riguarda eventuali uscite queste sono questioni che riguardano la società.

SULLA REGGIANA. “Sono consapevole della forza della Reggiana, oltretutto allenata da un tecnico che è un mio amico e che stimo molto e che non ritengo sia pertanto un caso che si trovi al primo posto pur se sono trascorse appena due giornate, ragione in più per dover fare una prestazione che confermi i progressi visti in questo avvio di stagione, per la quale mi attendo altresì il consueto aiuto del nostro pubblico che rappresenta indubbiamente un valore aggiunto”.

