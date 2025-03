Volterra ospita la quarta tappa del tour ‘Anche a Volterra il digitale è facile’

Written by admin• 1:21 pm• Volterra

VOLTERRA – “Anche a Volterra il digitale è facile” è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà martedì 18 marzo alle 10.30, presso la sala Melani della Casa Torre Toscano in Piazzetta San Michele 2 a Volterra. Durante l’incontro, saranno trattati temi come l’identità digitale, lo SPID, e i servizi digitali per la sanità e gli anziani.

L’evento, organizzato dalla Regione Toscana, rappresenta la quarta tappa di un tour che attraverserà l’intera regione. Interverranno Gianluca Vannuccini, direttore del settore Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana, il sindaco di Volterra Giacomo Santi e Fabio Carmignani, segretario generale dello Spi Cgil di Pisa.

Last modified: Marzo 17, 2025