Robotica e cantieristica navale: incontro sul futuro della tecnologia a Pisa

MARINA DI PISA– Il futuro della robotica e le sue applicazioni nel settore della cantieristica navale saranno i temi principali dell’incontro in programma giovedì 20 marzo alle 16.30 presso la sede della Port Authority di Pisa, in Via Darsena 3/5.

L’evento, organizzato dallo Yacht Club Porto di Pisa in collaborazione con Porto di Pisa, Port Authority Pisa, Lega Navale Pisa, Lions del Mare e Nexman, vedrà come relatore il Dott. Dino Ravanelli, CEO di Nexman, un’azienda specializzata nell’automazione dei processi produttivi. Il Dott. Ravanelli approfondirà lo stato attuale della robotica, presentando le diverse tipologie di robot impiegati in ambito industriale, collaborativo, umanoide e a guida autonoma, analizzandone le caratteristiche e gli specifici utilizzi. Un focus particolare sarà dedicato ai miglioramenti nella qualità della produzione, alla sicurezza degli operatori e alle applicazioni pratiche nel settore della cantieristica navale, come carteggiatura, verniciatura e lucidatura.

L’incontro rappresenta un’importante opportunità per i professionisti del settore nautico e per chiunque desideri esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie nella produzione e manutenzione navale.

Lo Yacht Club Porto di Pisa continua a offrire occasioni di approfondimento su temi legati al futuro e alla tecnologia, rivolgendosi non solo ai soci, ma a tutti gli interessati.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Per partecipare è richiesta la conferma via email a comunicazione@portodipisa.it.

