Autolinee Toscane valuta denuncia per interruzione di pubblico servizio dopo blocco del bus a Casciana Alta

Casciana Terme Lari, Cronaca, Pisa

CASCIANA TERME LARI– Autolinee Toscane comunica di aver incaricato i propri legali di verificare se vi siano le condizioni per presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti del proprietario dell’autoveicolo che, parcheggiato in divieto di sosta, ha bloccato il servizio di trasporto pubblico lungo la Linea bus 400 a Casciana Alta (PI) sabato 15 marzo 2025, intorno alle 16.

Il bus diretto a Pontedera è rimasto fermo per oltre 40 minuti, fino all’arrivo della Polizia Municipale e del carro attrezzi, che hanno rimosso il veicolo in sosta vietata, permettendo al mezzo di trasporto pubblico di proseguire la corsa (come documentato nelle foto).

A causa di questo blocco, le corse successive della Linea 400 sono state annullate a causa del ritardo accumulato.

Last modified: Marzo 17, 2025