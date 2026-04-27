Volterra, opposizione all’attacco: “Popolazione in calo e urbanistica senza visione”

Written by Redazione• 9:37 am• Volterra

VOLTERRA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

Duro intervento della coalizione Volterra Civica sul futuro della città di Volterra, tra calo demografico e scelte urbanistiche contestate.

“Altro che 10mila abitanti: Volterra corre verso gli 8mila. E lo fa allegramente, con un’amministrazione che si occupa solo di gestire la quotidianità, senza alcuna prospettiva”, affermano dalla coalizione.

Nel mirino finisce in particolare il Piano Operativo approvato nella scorsa legislatura dalla giunta guidata da Giacomo Santi, definito “un vero flop”: “Non ha prodotto né sviluppo residenziale, né produttivo, né di servizi”.

Critiche anche alla nuova variante urbanistica presentata dall’amministrazione. “Si tratta di una variante che non prevede alcuna prospettiva di sviluppo ma che va a sanare qualche bega qua e là. Tanto verde privato al posto di opportunità edificatorie, limiti a quelle esistenti e soprattutto parcheggi privati”.

Tra i punti contestati, il progetto del parcheggio in via Cesare Battisti: “Dopo aver sbattuto contro una volta con un progetto irrealizzabile a tre piani, ci si limiterà a due. Ma resta da capire l’accesso, visto che dalla 68 è praticamente impossibile senza bloccare il traffico urbano e quello verso l’ospedale”.

La coalizione solleva dubbi anche sulla situazione del parcheggio in via Barsanti (già via Pisana): “Si scopre che per anni il Comune ha incassato da un’area che parcheggio non era, nonostante il parcometro. Abusando delle possibilità di parcheggio temporaneo che tanto temporaneo non è stato, visto che si è protratto per anni”.

Da qui gli interrogativi: “Siamo sicuri che questa situazione sia a norma? E soprattutto che l’accesso all’area rispetti le attuali normative di sicurezza?”.

“Insomma – concludono da Volterra Civica – una variante sanatoria che non tiene conto delle richieste dei cittadini e delle reali condizioni di sviluppo. Perché quando amministra il Pd, si sa, siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri”.

Un attacco politico diretto che riapre il confronto sul futuro urbanistico della città.

Last modified: Aprile 27, 2026