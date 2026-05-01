Pisa – Lecce, le probabili formazioni e la presentazione della partita

Written by Redazione• 8:11 am• Pisa SC

PISA – Va in scena alla Cetilar Arena venerdì 1 maggio (ore 20.45) il penultimo atto casalingo del Pisa Sporting Club che ospita il Lecce nell’anticipo della 35esima giornata di campionato. I nerazzurri sono obbligati a vincere, altrimenti sarà retrocessione matematica, il Lecce invece ha la possibilità vincendo a Pisa,. di staccare la Cremonese impegnata in questo turno contro la Lazio allo “Zini”.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Nel Pisa non ci sono Tramoni, Denoon e Marin sempre ai box per infortunio. In difesa davanti a Semper, dovrebbe esserci la conferma di Bozhinov al fianco di capitan Caracciolo e Canestrelli. Solito ballottaggio Leris-Tourè per la fascia destra con Angori confermato a sinistra. A centrocampo Aebischer sicuro del posto da titolare con Vural in vantaggio su Loyola e Akinsanmiro potrebbe partire dal 1′ sulla linea mediana. In attacco accanto a Moreo, ballottaggio Durosinmi-Stojilkovic.

QUI LECCE. Nel Lecce fuori Berisha, Gaspar, Sottil e Fofana. In difesa rientra Tiago Gabriel. Pierotti in dubbio a centrocampo. Il tecnico Di Francesco potrebbe optare dal 1′ per Gandelman a centrocampo con la conferma ovviamente di Banda come mezzala destra. In avanti solito ballottaggio Cheddira-Stulic con il secondo favorito sul primo. Quasi 1.200 i tifosi del Lecce che coloreranno di giallorosso il settore ospiti della Cetilar Arena.

PISA – LECCE LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Semper; 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris, 14 Akinsanmiro, 20 Aebischer, 21 Vural, 3 Angori; 32 Moreo, 81 Stojlkovic. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 26 Coppola, 33 Calabresi, 39 Albiol, 8 Hojholt, 11 Cuadrado, 15 Touré, 35 Loyola, 36 Piccinini, 9 Meister, 17 Durosinmi, 19 Illing-junior, 21 Stengs, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Veiga, 5 Siebert, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 20 Ramadani, 29 Coulibaly; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 19 Banda; 9 Stulic. A disp. 1 Fruchtl, 32 Samooja, 13 Perez, 18 Jean, 3 Ndaba, 79 Ngom, 80 Kovac, 28 Gorter, 14 Helgason, 6 Sala, 36 Marchwinski, 11 N’Dri, 22 Camarda, 99 Cheddira. All. Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 2. Ass: Lo Cicero-Laudato. Quarto uomo: Tremolada. VAR Meraviglia AVAR Guida.

Last modified: Maggio 1, 2026