Evacuata totalmente la popolazione ad Asciano

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ASCIANO PISANO – A seguito dell’evolversi dell’incendio proveniente dal Monte Faeta, che sta interessando il versante di San Giuliano Terme in frazione di Asciano, è stata emanata una nuova ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità.

A decorrere dalle ore 02:00 del 1° maggio 2026, e fino al termine dell’emergenza, è disposta l’evacuazione immediata dei residenti e dimoranti nella frazione di Asciano (area compresa tra le zone già evacuate e la SP30).

Tutti i residenti e dimoranti devono abbandonare senza indugio le proprie abitazioni e mettersi in sicurezza.

Si invita la popolazione a:

– mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto;

– utilizzare i mezzi privati solo se strettamente necessario;

– prestare particolare attenzione a persone anziane, fragili o non autosufficienti.

Coloro che non dispongono di sistemazioni autonome possono contattare il Centro Operativo Comunale (tel. 050/819299) per essere indirizzati verso le strutture di accoglienza predisposte.

In caso di emergenze o impossibilità a evacuare autonomamente, contattare immediatamente il Centro Operativo Comunale.

Il punto di ritrovo per la popolazione che ha necessità è la palestra di Ghezzano.

Last modified: Maggio 1, 2026