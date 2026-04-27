Pisa, al Teatro Nuovo debutta “Fabbrico – Storia di un paese antifascista” di Massimiliano Loizzi

Written by Redazione• 9:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21.00, il Teatro Nuovo ospiterà in anteprima lo spettacolo “Fabbrico – Storia di un paese antifascista”, scritto e interpretato da Massimiliano Loizzi.

Al centro della narrazione c’è Fabbrico, piccolo borgo emiliano che nel corso di oltre un secolo è diventato simbolo di impegno civile e memoria collettiva. Attraverso episodi reali, testimonianze e una narrazione che intreccia storia e immaginazione, lo spettacolo restituisce il ritratto di una comunità capace di trasformare vicende locali in una storia dal valore universale.

Non solo racconto storico, ma anche riflessione sul presente: il lavoro di Loizzi mette in dialogo passato e contemporaneità, interrogando il pubblico sul significato della memoria in un’epoca segnata dalla rapidità e dal rischio dell’oblio. La vicenda del paese diventa così una lente per affrontare temi come resistenza, identità, solidarietà e responsabilità individuale.

Lo spettacolo si muove tra teatro civile e dimensione poetica, alternando momenti di racconto a passaggi più evocativi, trasformando la cronaca in narrazione simbolica. Ne emerge una storia fatta di lotte, lavoro e speranza, capace di interrogare lo spettatore sulle conseguenze delle azioni nel tempo.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro (martedì 10-13, giovedì 16-19 e un’ora prima dello spettacolo) e online sul circuito Ciaotickets. I prezzi variano da 18 euro (intero) a 10 euro (studenti e universitari), con riduzioni per convenzionati e personale scolastico e universitario.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro Nuovo via email o telefono.

Last modified: Aprile 27, 2026