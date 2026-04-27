Pomarance celebra il Pomarancio: conferenza e ristampa del volume dedicato all’artista

Written by Redazione• 9:08 am• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo

POMARANCE- Un appuntamento per gli appassionati di arte e storia del territorio: domenica 3 maggio 2026, alle ore 17.30, il Teatro De Lardarel ospiterà una conferenza dedicata a Cristoforo Roncalli, uno dei più importanti pittori originari di Pomarance.

L’iniziativa è promossa dal Comitato per il IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio, in collaborazione con l’Associazione culturale “I Risoluti” e l’Accademia dei Sepolti di Volterra, con l’obiettivo di valorizzare la figura e l’opera dell’artista.

Protagonista dell’incontro sarà la storica dell’arte Ileana Chiappini Di Sorio, studiosa della pittura tra Cinquecento e Seicento e autrice del volume “Roncalli”. La relatrice guiderà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla produzione artistica del Pomarancio, offrendo una lettura critica e accessibile della sua opera.

Il volume presentato rappresenta una ristampa dell’edizione originale pubblicata nel 1983 dalla Banca Popolare di Bergamo (oggi UBI Banca), un testo di rilevante valore storico e documentario che torna ora a disposizione del pubblico.

Al termine della conferenza, il Comitato offrirà gratuitamente una copia del volume ai residenti nel Comune di Pomarance, fino a esaurimento, previa presentazione di un documento di identità.

Un’iniziativa che unisce divulgazione culturale e valorizzazione della memoria locale, arricchita anche da un ulteriore elemento commemorativo: come ricordato da Renzo Martignoni, sarà disponibile ancora per cinque settimane l’annullo filatelico dedicato alle celebrazioni presso l’ufficio postale di Cascina.

Last modified: Aprile 27, 2026