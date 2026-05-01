Incendio sul Monte Faeta: gli ultimi aggiornamenti

PISA – Incendio sul Monte Faeta, perimetro più definito dopo il sorvolo con elicottero. La superficie bruciata è stimata in 800 ettari con 17 km di perimetro.
A seguito del sorvolo effettuato questa mattina dai tecnici regionali antincendi boschivi sull’area interessata dall’incendio sul Monte Faeta, si rileva una situazione ancora in evoluzione, con un perimetro del rogo contenuto per circa il 60%. Si segnalano numerosi focolai generati da intensi fenomeni di spotting ravvicinato.
Nelle prime ore di oggi il vento ha soffiato con intensità moderata, consentendo alle decine di squadre di volontari e operai forestali del sistema AIB toscano, impegnate sui vari fronti, di operare in condizioni relativamente più favorevoli rispetto alle fasi precedenti.
Dalle 11.30 di questa mattina il vento ha iniziato a intensificarsi come già previsto dagli analisti di campo della Regione, che seguono costantemente l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche e supportano nella strategia di spegnimento i Direttori delle operazioni AIB specializzati in incendi complessi.
Proprio in vista dell’intensificarsi del vento, nelle ore precedenti le squadre hanno concentrato gli interventi sul consolidamento del perimetro, in particolare nei tratti più esposti, per ridurre il rischio di nuove riprese del fuoco.Last modified: Maggio 1, 2026