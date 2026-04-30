Incendio Monte Faeta. Le operazioni di volo al Galilei potrebbero subire rallentamenti e possibili ritardi

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PISA – Toscana Aeroporti informa che, a causa dell’incendio attualmente in corso nell’area del monte Faeta, le operazioni di volo presso l’aeroporto di Pisa potrebbero subire rallentamenti e possibili ritardi, sia in arrivo sia in partenza.

Le autorità competenti hanno disposto alcune limitazioni operative temporanee per garantire la piena sicurezza delle attività aeroportuali e consentire il regolare intervento dei mezzi antincendio impegnati nello spegnimento del rogo.

Seguiranno aggiornamenti in caso di un’ulteriore evoluzione della situazione e/o delle condizioni meteo.

Toscana Aeroporti è in costante coordinamento con gli enti preposti e invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento prima di recarsi in aeroporto.

Last modified: Aprile 30, 2026