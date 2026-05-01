Incendio Monte Faeta. Chiusa al traffico la SP30. Nuovo punto di accoglienza alla scuola di Pappiana

Written by Redazione• 7:47 am• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

ASCIANO PISANO – E’ stata chiusa al traffico la Strada Provinciale 30 nel tratto compreso tra San Giuliano Terme all’altezza RSA Le Sorgenti ed Asciano. Sono stati istituiti alcuni posti di blocco per permettere ai mezzi di soccorso di poter viaggiare il più liberamente possibile.

Le squadre al lavoro. In azione sul versante di Asciano 48 vigili del fuoco con 19 mezzi fra autobotti (soprattutto), jeep e mezzi logistici impegnati contro l’incendio. A supporto, soprattutto delle operazioni di evacuazione, anche alcune squadre dell’esercito, carabinieri, guadia di finanza e polizia di stato. Dalle 7 sono ricominciati anche gli interventi dal cielo con un elicottero arrivato da Firenze e tre Canadair (partiti, rispettivamente, due dall’aeroporto di Ciampino e da quello di Genova).

Il vento anche stamani venerdì 1 maggio è molto forte e non aiuterà sicuramente il lavoro delle squadre Antincendio che torneranno con l’aiuto dei Canadair sul Monte Faeta per cercare di spegnere l’incendio.

Il Comune di San Giuliano Terme ha inoltre attivato un nuovo punto di accoglienza dedicato alle persone anziane e fragili presso la palestra della scuola primaria di Pappiana in via Bettinelli 1/2 nel comune di San Giuliano Terme. Ovviamente resta attivo anche l’altro punto di accoglienza la palestra di Ghezzano in Via Sartori, 28.

Last modified: Maggio 1, 2026