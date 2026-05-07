Volterra, laboratorio analisi trasferito in ospedale: “Servizi garantiti durante i lavori al Verga”

Written by Redazione• 12:58 pm• Volterra

VOLTERRA – L’Azienda USL Toscana nord ovest interviene per chiarire la situazione del laboratorio analisi e del centro trasfusionale dell’ospedale di Volterra, trasferiti temporaneamente dall’edificio Verga agli spazi interni del presidio ospedaliero a causa dei lavori di ristrutturazione in corso.

L’intervento, finanziato con fondi PNRR per circa 1,9 milioni di euro, rientra nel progetto di realizzazione della Casa della Comunità di Volterra e punta a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale.

L’Asl spiega che gli spazi temporanei sono stati regolarmente riaccreditati e rispettano tutti gli standard di sicurezza e qualità, anche se le caratteristiche strutturali non hanno consentito il trasferimento di tutte le apparecchiature presenti nella sede originaria. Per questo è stato adottato un modello organizzativo integrato con sistemi POCT, strumenti mobili che permettono di effettuare test diagnostici direttamente vicino al paziente.

Garantito, sottolinea l’azienda sanitaria, l’esame della troponina T 24 ore su 24, sette giorni su sette. Nei casi che richiedano approfondimenti con troponina ultra sensibile, gli esami vengono effettuati dal laboratorio di Pontedera attraverso un servizio di trasporto urgente sempre attivo.

L’Asl conferma inoltre di essere consapevole dei disagi legati ai ritardi del cantiere e assicura di aver già attivato misure nei confronti della ditta esecutrice, comprese penali e mancata concessione di proroghe.

“Massima attenzione verso l’ospedale di Volterra e il suo territorio”, conclude l’Azienda, ribadendo l’impegno a garantire continuità e qualità dei servizi sanitari anche durante la fase dei lavori.

Last modified: Maggio 7, 2026