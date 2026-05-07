Fondazione Pisa rilancia il bando contro la povertà educativa: fino a 100mila euro l’anno per i progetti

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PISA – Fondazione Pisa rinnova il proprio impegno contro la povertà educativa e pubblica il nuovo avviso biennale 2026-2028 dedicato ai progetti rivolti a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni.

L’iniziativa punta a consolidare l’esperienza avviata in forma sperimentale nell’estate 2025, che ha coinvolto circa 500 minori e oltre 100 enti e associazioni del territorio tra Pisa, Cascina, San Giuliano Terme e Vecchiano.

Il bando, disponibile sul sito della Fondazione, è rivolto agli enti del Terzo Settore che operano nel territorio di competenza di Fondazione Pisa e prevede contributi fino a 100mila euro all’anno per ciascun progetto selezionato.

Le proposte dovranno partire dal 15 settembre 2026 e concludersi entro il 14 settembre 2028, includendo attività sia nei mesi scolastici che durante il periodo estivo. Tra le iniziative previste: supporto allo studio, laboratori creativi e scientifici, educazione musicale e artistica, sport, attività ludico-motorie, campi solari e centri estivi.

Obiettivo principale del progetto è contrastare le disuguaglianze educative, prevenire la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale e culturale dei minori, con particolare attenzione ai bambini con background migratorio e al coinvolgimento delle famiglie.

“L’esperienza avviata nel 2025 ha dato risultati molto positivi – dichiara il presidente di Fondazione Pisa Stefano Del Corso – grazie soprattutto al lavoro in rete tra associazioni, scuole e territorio. Con questo nuovo avviso vogliamo dare continuità e maggiore forza a un percorso che mette al centro crescita, inclusione e opportunità educative”.

Le domande dovranno essere inviate tramite PEC entro il 25 maggio 2026.

Per informazioni e per consultare il bando completo:

Fondazione Pisa – Avviso contrasto alla povertà educativa

Nella foto sopra Stefano Del Corso

Last modified: Maggio 7, 2026