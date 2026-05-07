Confesercenti Pisa: sconto del 50% sui corsi di formazione per le imprese

Written by Redazione• 1:01 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Confesercenti Provinciale di Pisa, insieme a EBCT Toscana, lancia un’importante opportunità per le aziende del territorio: sconto del 50% sui corsi di formazione dedicati alle imprese che applicano il contratto nazionale Confesercenti.

L’iniziativa arriva in vista della stagione estiva, periodo in cui per attività commerciali e turistiche diventa fondamentale poter contare su personale qualificato e aggiornato sugli obblighi normativi. Tra i corsi disponibili figurano formazione HACCP, sicurezza sul lavoro, aggiornamenti obbligatori e percorsi professionali rivolti sia ai titolari che ai dipendenti.

“La formazione oggi è un investimento indispensabile per le imprese – spiega Martina Sbrana, responsabile formazione di Confesercenti Pisa – e grazie a questa agevolazione le aziende possono formare il personale con un notevole risparmio economico”.

Accanto alla formazione, EBCT Toscana mette inoltre a disposizione i nuovi bandi welfare 2026 per i dipendenti delle aziende iscritte all’Ente Bilaterale. Previsti contributi fino a 250 euro per spese scolastiche, asili nido, bonus nascita o adozione, sostegni in caso di cassa integrazione, aiuti per malattie oncologiche e per l’acquisto di dispositivi medici come occhiali, protesi e apparecchi odontoiatrici.

“Vogliamo offrire un supporto concreto alle imprese in un momento economico complesso – sottolinea Claudio Del Sarto di Confesercenti Provincia di Pisa – perché formazione significa qualità, professionalità e competitività”.

Per informazioni sui corsi e sulle agevolazioni è possibile contattare Confesercenti Provincia di Pisa al numero 050 0988642.

Last modified: Maggio 7, 2026