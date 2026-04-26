Volley. EVP matematicamente ai play-off

Written by Redazione• 4:42 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – Con due giornate di anticipo sulla fine della regular season, la Gruppo Lupi Pontedera, conquista, grazie all’ennesima vittoria casalinga, la matematica certezza dell’approdo alla fase play off del Campionato Nazionale di Pallavolo Maschile – Serie B e andrà a giocarsi il passaggio in serie A.

A cadere sotto i colpi dei pontederesi questa volta sono i giovani e grintosissimi atleti della SIR ITS Umbria Academy. I perugini sono arrivati a Pontedera decisamente agguerriti e hanno dato più di un grattacapo ai padroni di casa lottando per tre set (vincendo il secondo) e “schiantando” solo al quarto. Lo aveva anticipato il tecnico bianco celeste Bulleri che questa non sarebbe stata una partita semplice da approcciare… e così è stato.

EVP parte forte nel primo parziale, prende un po’ di distacco, solo parzialmente recuperato dagli avversari e chiude con buon margine (25-18). Tutt’altra storia nel secondo set nel quale i Block Devils forzano in tutti i fondamentali e costringono Pantalei e compagni a qualche errore di troppo: il set va a Perugia (21-25). La terza frazione è quella della verità: si gioca punto a punto e il risultato sembra incerto ma la voglia di continuare a sognare i play off dà ai pontederesi una marcia in più: set vinto 25-22 e avversario “schiantato”.

A questo punto i padroni di casa ci credono davvero e vogliono fare bottino pieno in attesa dei risultati dagli altri campi: gli umbri non riescono a reagire lasciando campo aperto ai bianco celesti che tornano a macinare gioco, punti e a dominare l’ultimo e decisivo set.

Doppia festa nel finale, quando davanti ad un pubblico entusiasta, che attende la premiazione da parte del Match Sponsor Geo-Soft, di Lorenzo Menichini (centrale di EVP) quale MVP di giornata, arriva anche la notizia della sconfitta di Civita che sancisse la matematica certezza dei play off.

Altro risultato storico e meritato per la società che, dopo un grande rinnovo della rosa avvenuto a settembre, centra, per la seconda volta, in soli sei anni di attività, un risultato di grande rilievo. Un risultato che sembra dare ragione alla Società del presidente Nazzi che da anni lavora alacremente per ricostruire una storia pallavolistica persa dopo i mitici Giapponesi di Pontedera dell’allora Zoli.

Adesso resta da giocare l’ultima partita con quel Camaiore, anch’esso in lotta promozione e che, pur vincendo lo scontro diretto, rimarrà fuori per un peggiore quoziente set. La prossima settimana, al Pala Matteoli sarà battaglia fino alla fine, ne siamo sicuri, perché i ragazzi di EVP vorranno fare di tutto per legittimare un risultato su cui nessun addetto ai lavori avrebbe scommesso ad inizio stagione.

Last modified: Aprile 26, 2026