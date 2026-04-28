Al Teatro Gherardi del Testa l’Africa di Sabrina Marianelli: due mostre in prima nazionale

Written by Redazione• 1:57 pm• Terricciola, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

TERRICCIOLA – Un’immersione tra arte, fotografia e racconto per scoprire l’Africa più profonda e suggestiva. Dal 4 luglio al 30 agosto 2026 il Teatro Gherardi del Testa ospiterà in prima nazionale la mostra/documentario “THE OWL HOUSE, The dream of light of Helen Martins” e “AFRICAN HISTORIES, My gipsy heart”, due progetti dell’artista Sabrina Marianelli.

L’inaugurazione è in programma sabato 4 luglio alle ore 17.30, con ingresso gratuito.

Le due esposizioni, nate da un percorso artistico iniziato nel 2013, si sviluppano come racconti paralleli che si intrecciano tra loro. Le opere sono il frutto di viaggi ed esperienze vissute in Sudafrica e Namibia, tra incontri, emozioni e storie raccolte sul campo. Fondamentale, in questo percorso, l’incontro con il fotografo sudafricano John Costello, che ha ispirato parte dei lavori esposti.

Al centro della mostra anche la storia della The Owl House, la casa-museo dell’artista Helen Martins, considerata uno dei massimi esempi di arte outsider dell’Africa meridionale. Un luogo visionario, nato dalla collaborazione con lo scultore Koos Malgas, che durante l’apartheid divenne simbolo di creatività e libertà oltre ogni pregiudizio.

Saranno circa 100 le opere esposte, tra dipinti e acquerelli, tra cui una sezione dedicata alla Rock Art. Un percorso che unisce spiritualità, tradizioni ancestrali e natura primordiale, offrendo al visitatore un’esperienza emotiva intensa. “La Marianelli riesce a portarci in un’altra dimensione”, ha scritto il critico d’arte Riccardo Ferrucci.

La mostra, ideata e curata dalla stessa artista, è finanziata dal Consiglio Regionale della Toscana e dal Comune di Terricciola, con il supporto dell’La Compagnia del Bosco.

“Un progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio – sottolinea il sindaco Matteo Arcenni – e che contribuisce a rafforzare il ruolo di Terricciola come luogo di cultura e attrazione turistica”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dei 102 eventi promossi dal Comune tra aprile e ottobre 2026, confermando il borgo come punto di riferimento per l’arte e la cultura in Valdera.

Last modified: Aprile 28, 2026