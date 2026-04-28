Terminati i lavori dei lotti 3 e 4 della Sp46 nel Comune di Casciana Terme Lari, lavori a cura della Provincia di Pisa di oltre 2.5 milioni di euro

Written by Redazione• 4:59 pm• Casciana Terme Lari

LARI – Terminati i primi due lotti di intervento, nello specifico i lotti 3 e 4,per la messa in sicurezza del movimento franoso al KM 4+200 DELLA S.P. 46 CASCIANA TERME – LARI nel territorio di Lari.

Nella mattinata di martedì 28 aprile il Presidente della Provincia Massimiliano Angori ha eseguito un sopralluogo sul posto insieme al Sindaco di Casciana Terme Lari, Paolo Mori e della Assessora ai Lavori Pubblici Rossana Sordi.

“I lotti 3 e 4 eseguiti hanno riguardato interventi di riqualificazione e regimazione idraulica di fluidi provenienti dal centro abitato, mediante briglia in cemento armato, rivestita in pietrame e scogliera in massi ciclopici. L’importo complessivo di questi primi interventi supera i 2,5 milioni di euro“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

“Nel lotto 4, inoltre, si è realizzata una prima parte della sistemazione del movimento franoso attraverso palificate in micropali e pali a grande diametro, entrambi con tiranti di ammorsamento e consolidamento, nel rispetto dell’ambiente circostante. Il muro di controripa è stato completamente rivestito in pietra e ricorsi in mattone, nel rispetto delle tipologie già presenti in zona. Il lavoro fin qui eseguito permette di ridurre il tratto della variante in senso unico alternato in attesa dell’inizio dei lotti 1 e 2 a completamento del corpo di frana, che avrà presumibilmente avvio il prossimo 5 giugno, come da accordi con la Amministrazione Comunale. Gli interventi dei lotti 1e 2 avranno un costo complessivo di circa 2,8 milioni di euro, e dovrebbero terminare, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale e salvo imprevisti, entro il 2027“, aggiunge Angori.

L’ente provinciale si impegna, previe le opportune verifiche a cura della struttura tecnica, a verificare la possibilità di eseguire le prossime lavorazioni con viabilità a senso unico alternato, fatte salve le operazioni in sicurezza da parte delle maestranze.

“Con la conclusione di questi lotti 3 e 4 vediamo il termine di importanti interventi per la variante al centro abitato del nostro territorio, al netto di alcuni imprevisti tecnici, dovuti alla conformazione del terreno, che hanno allungato l’iter dei lavori“, spiega il Sindaco Paolo Mori. “Un primo risultato importante per la collettività, atteso da oltre 20 anni, per cui ringraziamo l’ente e la struttura tecnica provinciale per il costante impegno. Adesso auspichiamo che la consegna dei lotti 1 e 2 arrivi entro l’anno 2027: in questo modo la comunità si riappropierà totalmente di una arteria fondamentale“.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo preso contatti con Acque Spa che ha già realizzato un lavoro di rifacimento completo di adduzione idrica. In base a tali accordi, nel 2027 Acque Spa dovrà provvedere a intervenire anche sul tratto di via Roma collocata sopra la strada provinciale. Ciò a garanzia di un più complesso sistema di intervento, volto a mettere a punto una sempre maggiore stabilità strutturale su un terreno, come il nostro, caratterizzato da una morfologia peculiare”, spiega l’Assessora ai Lavori Pubblici Rossana Sordi. “Appreziamo, infine, sin da ora, l’impegno della Provincia a mantenere aperta la viabilità nella prosecuzione dei prossimi lavori“.

Last modified: Aprile 28, 2026