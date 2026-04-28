Alla Domus Mazziniana incontro su antisemitismo e complotti storici

Written by Redazione• 4:02 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prosegue mercoledì 6 maggio alle ore 17 alla Domus Mazziniana il ciclo di incontri “Clioscopio: I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”, dedicato al tema “Ebrei ed Ebraismo: le parole per parlarne”.

Al centro dell’appuntamento la presentazione del volume “Il Discorso del Rabbino. Storia del plagio alle origini dell’antisemitismo moderno” (il Mulino, 2025) di Ignazio Veca. Il libro ricostruisce la nascita e la diffusione di uno dei più noti falsi storici dell’Ottocento, apparso a Parigi nel 1881 e destinato ad alimentare teorie complottiste sull’ebraismo e il potere globale.

L’autore dialogherà con Alberto Mario Banti e Carlotta Ferrara Degli Uberti, mentre il coordinamento sarà affidato a Sante Lesti.

L’iniziativa è promossa dalla Domus Mazziniana e dal CISE – Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’Università di Pisa, in collaborazione con diverse istituzioni culturali cittadine.

Ingresso libero e diretta streaming sui canali social della Domus Mazziniana.

Last modified: Aprile 28, 2026