San Miniato, aggredito e rapinato edicolante: “Ho creduto di morire per venti euro”

Written by Redazione• 8:07 am• San Miniato, Attualità, Cronaca

SAN MINIATO- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Francesco Susini, referente del Comitato Futuro Nazionale di Montopoli Val d’Arno, e Angelo Demela, referente del Comitato di Castelfranco di Sotto.

Un sacchetto di plastica nero in testa, calci e pugni senza pietà, costole incrinate, naso ammaccato e un orecchio tumefatto. È il violento pestaggio subito da Giovanni Elefante, storico edicolante di San Miniato Basso, aggredito la mattina del 24 aprile mentre apriva la propria attività lungo la Tosco Romagnola.

Un’aggressione brutale, consumata per un bottino di appena venti euro. L’uomo, molto conosciuto in zona per il suo lavoro quotidiano – consegna i giornali porta a porta fin dalle prime ore del mattino – ha raccontato momenti di puro terrore: “Avevo il sacchetto in testa, non respiravo. Mi sono detto: adesso muoio”.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, dove Elefante è stimato da anni per la sua dedizione al lavoro.

A intervenire con una dura presa di posizione sono stati Francesco Susini, referente del Comitato Futuro Nazionale di Montopoli Val d’Arno, e Angelo Demela, referente del Comitato di Castelfranco di Sotto.

“Chi ogni mattina alza la saracinesca e va a lavorare non può essere lasciato solo – dichiarano –. Giovanni Elefante è un lavoratore onesto che si guadagna da vivere con fatica e dedizione: vederlo ridotto così, per venti euro, è uno schiaffo a tutta la comunità. Non è accettabile”.

I due esponenti chiedono un rafforzamento delle misure di sicurezza sul territorio: “Serve maggiore presenza delle forze dell’ordine, più controlli e pene certe e immediate per chi delinque. La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto di chi lavora e rispetta le regole”.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei centri urbani e nelle aree periferiche, e che lascia una comunità intera a interrogarsi su come prevenire simili episodi di violenza.

FOTO TRATTA DA WIKIPEDIA.

Last modified: Aprile 27, 2026